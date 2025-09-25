Volodimir Zelenski a anunțat când va fi „pregătit” să plece din funcție. Președintele ucrainean va organiza alegeri

Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea „The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, că este „pregătit” să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia.

Sabrina Saghin

„Obiecitvul meu este să termin războiul şi nu să continui să candidez la alt mandat”, îi spune preşeintele ucrainean jurnalistului Barak Ravid.

El a adăugat că nu are „intenţia să conducă ţara pe timp de pace” şi că înţelege că „oamenii pot să vrea un lider cu un nou mandat”.

Concret, preşedintele ucrainean, prezent la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, spune că vrea să organizeze alegeri după ce un „armistiţiu de mai multe luni” intră în vigoare.

Alegeri amânate din cauza legii marţiale

El a declarat la New York că i-a spus omologului său american Donald Trump, în timpul unei întâlniri, marţi, că, în cazul unui armistiţiu, „putem folosi acest timp, iar eu pot să transmit un mesaj Parlamentului”, scrie, la rândul său, ziarul The New York Times (NYT).

zelenski
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”

Alegerile au fost amânate sine die de la începutul războiului, un lucru pe care Donald Trump i l-a reproşat în mai multe rânduri.

În realitate, însă, Constituţia ucraineană împiedică organizarea de algeri atât timp cât legea marţială, impusă din 2022, se află în vigoare.

Situaţia securităţii, spune Volodimir Zelenski în interviul acordat Axios, reprezintă altă provocare, deoarece ar fi dificil să se organizeze aceste alegeri în teritorii controlate de către Rusia, care ocupă în prezent aproximativ 20% din suprafaţa Ucrainei.

Popularitatea lui Zelenski în scădere

Volodimir Zelenski a fost ales cu o majoritate zdrobitoare, de 73% dintre voturiile exprimate, în 2019.

El a înregistrat o cotă de popularitate de aproximativ 90% în primele luni de război.

Însă popularitatea i-a scăzut şi se află la aproximativ 60% potrivit unor sondaje.

În iulie, în Ucraina au avut loc primele manifestaţii de la începutul războiului, după ce tabăra prezidenţială a decis să slăbească agenţiile de luptă împotriva corupţiei.

Această măsură, care a fost anulatră rapid, a provocat o îngrijorare puternică.

În cazul în care Volodimir Zelenski ar aproba un proiect de lege în vederea organizării unor alegeri, acesta ar fi probabiul adoptat cu uşurinţă, având în vedere majoritatea largă pe care partidul său o are în Parlament, scrie Axios.

Sursa: News.ro

