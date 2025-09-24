Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”

Stiri externe
24-09-2025 | 19:42
×
Codul embed a fost copiat

„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.

autor
Stirileprotv

Donald Trump afirmă, pentru prima dată, că Ucraina își poate recâștiga teritoriul ocupat, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO. Pe de altă parte, Trump a mai spus că statele din Alianța Nord-Atlantică ar trebui să doboare avioanele rusești și dronele care încalcă spațiul lor aerian.

Reporter: „Domnule președinte, credeți că statele membe NATO ar trebui să doboare aparatele de luptă ale Rusiei dacă acestea le încalcă spațiul aerian?”

Donald Trump: „Da.”

Reporter: „Ați sprijini aliații NATO? Ați spus că vi se pare că ar trebui să doboare aeronava rusă. I-ați sprijini? Statele Unite i-ar ajuta în vreun fel?”

Citește și
Sadiq Khan
Primarul Londrei îl acuză pe Trump de rasism, sexism și islamofobie, după ce președintele SUA l-a numit „un primar groaznic”

Donald Trump: „Depinde de circumstanțe. Avem un angajament ferm față de NATO. NATO a făcut progrese. Când au crescut contribuția de la 2% la 5%, a fost un semn de unitate.”

Președintele american a semnalat o schimbare majoră în poziția sa față de războiul din Ucraina. Asta - explică Trump pe rețeaua lui de comunicare - "după ce a ajuns să cunoască și să înțeleagă pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia".

A postat mesajul după discuțiile cu Volodimir Zelenski, la Națiunile Unite. Și afirmă că o revenire la „granițele inițiale, de unde a început războiul, "este cu siguranță o opțiune”.

Totuși, nu face referire la Crimeea, care a fost invadată și anexată în 2014 - cu 8 ani înainte ca Rusia să lanseze invazia sa pe scară largă în Ucraina, în 2022.

Pe de altă parte, Trump și-a arătat și disprețul față de armata rusă. Susține că modul în care a decurs războiul arată că Rusia pare mai mult "un tigru de hârtie" decât o mare putere militară.

Donald Trump: „Ucraina face o treabă foarte bună în a opri această armată foarte mare. Chiar este uimitor. Au trecut trei ani și jumătate și armata Rusiei nu a ajuns prea departe. Vom vedea ce se întâmplă, dar și partea ucraineană poate să lupte. Și a dovedit asta. Poate că Rusia e de fapt un tigru de hârtie. Ar trebui să-i lăsăm pe ucraineni să-și recupereze teritoriile.”

Rusia este asociată mai degrabă cu ursul. Nu există urși de hârtie - a reacționat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: Declarațiile președintelui Trump au fost făcute după conversația sa cu Zelenski și, aparent, sub influența viziunii pe care Zelenski a prezentat-o. Această viziune contrastează puternic cu înțelegerea noastră asupra stării actuale a lucrurilor.

Trump a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a furnizat arme către NATO, astfel încât Alianța să le poată transfera armatei ucrainene.

Reporter: „Spuneți-ne, cât de semnificativă este această postare a președintelui Trump.”

Volodimir Zelenski: „Foarte semnificativă. Este o schimbare de poziție majoră. Foarte pozitiv.”

Reporter: „Relația cu președintele Trump pare să se fi îmbunătățit. E corect să spunem asta?”

Volodimir Zelenski: „Cred că avem o relație mai bună decât înainte. Faptul că Putin l-a mințit de atâtea ori, cred, face, de asemenea, diferența dintre noi (în relația cu președintele Trump). (Trump) a arătat că vrea să sprijine Ucraina până la final.”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA, donald trump,

Dată publicare: 24-09-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Reuters: Mesajul lui Donald Trump de susţinere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA şi noi cereri către europeni
Stiri externe
Reuters: Mesajul lui Donald Trump de susţinere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA şi noi cereri către europeni

Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, o schimbare radicală de opinie salutată de susţinătorii europeni ai Ucrainei, scrie Reuters.

 

Primarul Londrei îl acuză pe Trump de rasism, sexism și islamofobie, după ce președintele SUA l-a numit „un primar groaznic”
Stiri externe
Primarul Londrei îl acuză pe Trump de rasism, sexism și islamofobie, după ce președintele SUA l-a numit „un primar groaznic”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după ce liderul de la Casa Albă şi-a reluat conflictul cu Khan în timpul unui discurs rostit marţi în faţa Adunării Generale a ONU.

Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO
Stiri externe
Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO

Kremlinul a calificat drept "isterie" acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, după ce Donald Trump a declarat că ţările Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie
Stiri externe
Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie

Moscova i-a oferit miercuri lui Donald Trump o lecție de zoologie, insistând că Rusia este „un urs” și nu „un tigru de hârtie” pe scena geopolitică.

Recomandări
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

Eurodeputați români: Reforme prezentate de Bolojan la Bruxelles, argumente solide împotriva suspendării fondurilor europene
Stiri Politice
Eurodeputați români: Reforme prezentate de Bolojan la Bruxelles, argumente solide împotriva suspendării fondurilor europene

Eurodeputaţii români din grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) consideră că premierul român Ilie Bolojan a convins prin discuţiile pe care le-a purtat cu comisari europeni privind măsurile adoptate. 

Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România
Stiri Economice
Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulţi oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepţiilor legate de pensionările anticipate.

 

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28