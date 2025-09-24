Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”

„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.

Donald Trump afirmă, pentru prima dată, că Ucraina își poate recâștiga teritoriul ocupat, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO. Pe de altă parte, Trump a mai spus că statele din Alianța Nord-Atlantică ar trebui să doboare avioanele rusești și dronele care încalcă spațiul lor aerian.

Reporter: „Domnule președinte, credeți că statele membe NATO ar trebui să doboare aparatele de luptă ale Rusiei dacă acestea le încalcă spațiul aerian?”

Donald Trump: „Da.”

Reporter: „Ați sprijini aliații NATO? Ați spus că vi se pare că ar trebui să doboare aeronava rusă. I-ați sprijini? Statele Unite i-ar ajuta în vreun fel?”

Donald Trump: „Depinde de circumstanțe. Avem un angajament ferm față de NATO. NATO a făcut progrese. Când au crescut contribuția de la 2% la 5%, a fost un semn de unitate.”



Președintele american a semnalat o schimbare majoră în poziția sa față de războiul din Ucraina. Asta - explică Trump pe rețeaua lui de comunicare - "după ce a ajuns să cunoască și să înțeleagă pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia".

A postat mesajul după discuțiile cu Volodimir Zelenski, la Națiunile Unite. Și afirmă că o revenire la „granițele inițiale, de unde a început războiul, "este cu siguranță o opțiune”.

Totuși, nu face referire la Crimeea, care a fost invadată și anexată în 2014 - cu 8 ani înainte ca Rusia să lanseze invazia sa pe scară largă în Ucraina, în 2022.

Pe de altă parte, Trump și-a arătat și disprețul față de armata rusă. Susține că modul în care a decurs războiul arată că Rusia pare mai mult "un tigru de hârtie" decât o mare putere militară.

Donald Trump: „Ucraina face o treabă foarte bună în a opri această armată foarte mare. Chiar este uimitor. Au trecut trei ani și jumătate și armata Rusiei nu a ajuns prea departe. Vom vedea ce se întâmplă, dar și partea ucraineană poate să lupte. Și a dovedit asta. Poate că Rusia e de fapt un tigru de hârtie. Ar trebui să-i lăsăm pe ucraineni să-și recupereze teritoriile.”

Rusia este asociată mai degrabă cu ursul. Nu există urși de hârtie - a reacționat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Declarațiile președintelui Trump au fost făcute după conversația sa cu Zelenski și, aparent, sub influența viziunii pe care Zelenski a prezentat-o. Această viziune contrastează puternic cu înțelegerea noastră asupra stării actuale a lucrurilor.”

Trump a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a furnizat arme către NATO, astfel încât Alianța să le poată transfera armatei ucrainene.

Reporter: „Spuneți-ne, cât de semnificativă este această postare a președintelui Trump.”

Volodimir Zelenski: „Foarte semnificativă. Este o schimbare de poziție majoră. Foarte pozitiv.”

Reporter: „Relația cu președintele Trump pare să se fi îmbunătățit. E corect să spunem asta?”

Volodimir Zelenski: „Cred că avem o relație mai bună decât înainte. Faptul că Putin l-a mințit de atâtea ori, cred, face, de asemenea, diferența dintre noi (în relația cu președintele Trump). (Trump) a arătat că vrea să sprijine Ucraina până la final.”

