Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își deschide exporturile de arme. Astfel, decizia va transforma industria de apărare a Ucrainei și va permite partenerilor Kievului să aibă acces la cele mai rare tipuri de arme – cele testate pe câmpul de luptă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa va începe să exporte arme produse pe plan intern, ridicând restricția introdusă atunci când Kievul a declarat legea marțială.

„Am decis să deschidem exporturile de arme. Acestea sunt sisteme puternice testate în război real”, a declarat Zelenski la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Zelenski a spus că Ucraina dorește să le arate partenerilor săi că armele ucrainene sunt „fiabile și moderne”.

„Nu trebuie să începeți de la zero, suntem gata să împărtășim ceea ce s-a dovedit deja eficient în apărarea din lumea reală”, a spus el.

Exportul armelor interne ale Ucrainei a fost puternic restricționat de la începutul invaziei rusești pe scară largă, ca urmare a declarării stării de urgență în 2022, totul ce ieșea de pe linia de producție fiind redirecționat către efortul de război.

Producătorii ucraineni de arme i-au cerut lui Zelenski de luni de zile să ridice restricțiile privind vânzarea echipamentelor militare produse intern, în special a dronelor, ca o modalitate de a genera mai mulți bani.

Și, având în vedere furia provocată de ultimele încălcări ale spațiului aerian al Poloniei și Estoniei, presupuse a fi comise de Rusia, decizia nu putea fi luată într-un moment mai potrivit, notează Euronews.

„Cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istoria omenirii”

Armele evoluează mai repede decât capacitatea noastră de a ne apăra, a declarat Zelenski în discursul său la ONU.

„În prezent, există zeci de mii de oameni care știu să ucidă în mod profesionist folosind drone”, a spus el.

„Oprirea acestui tip de atac este mai dificilă decât oprirea oricărei arme, cuțit sau bombă, iar asta este ceea ce a adus Rusia cu războiul său”, a declarat Zelenski.

„În trecut, doar țările cele mai puternice puteau folosi drone, deoarece acestea erau scumpe și complexe, iar acum chiar și drone simple pot zbura mii de kilometri.”

Industria de apărare a Ucrainei și, în special, sectorul dronelor au cunoscut o creștere explozivă de la începutul invaziei rusești la scară largă, reprezentând o îmbunătățire față de echipamentul militar din era sovietică.

Conform celor mai recente rapoarte, Ucraina produce în prezent peste 4 milioane de drone pe an, dar are potențialul de a dubla acest număr cu finanțare suficientă.

Aproximativ 800 de producători de arme operează în prezent în Ucraina, dintre care peste 200 produc drone.

În majoritatea cazurilor, acestea sunt sisteme adaptabile și accesibile, care au schimbat fața războiului modern.

Ce arme va exporta Ucraina

Ucraina a elaborat propuneri preliminare pentru ceea ce Kievul a definit drept „export controlat” de arme, în special drone maritime, a declarat recent Zelenski.

„Securitatea rutelor maritime este o parte integrantă a securității generale și multe națiuni depind de aceasta. Ucraina oferă tuturor partenerilor săi de încredere dezvoltările noastre, care ne-au ajutat în Marea Neagră. Ne bazăm pe contracte solide”, a explicat el.

Flota de drone navale a Kievului s-a extins în ultimii ani, iar dronele maritime ucrainene s-au dovedit eficiente în provocarea de pierderi grele siturilor militare și navelor rusești din Marea Neagră, cum ar fi dronele Magura-V5, care au fost utilizate pentru a ataca flota rusă.

Mai recent, Kievul a prezentat noul sistem de drone subacvatice Toloka, care poate transporta o sarcină utilă de 5.000 de kilograme și poate atinge ținte situate la o distanță de până la 2.000 de kilometri.

În luna mai, producătorii ucraineni din domeniul apărării au adresat o scrisoare publică lui Zelenski, solicitându-i să ridice restricțiile la exportul de echipamente militare produse pe plan intern, în special drone, pentru a ajuta sectorul să crească și să se integreze mai bine în arhitectura de securitate a Europei.

„Este timpul să demonstrăm că Ucraina este capabilă să fie nu numai o parte care primește sprijin internațional, ci și un partener deplin care exportă securitate prin cooperare, tehnologie și propria experiență”, se arată în scrisoare.

Cine va cumpăra arme ucrainene

În primul rând, Ucraina va începe să exporte tehnologii de apărare și să deschidă linii de producție de arme în țările partenere, a explicat Zelenskyy.

„Conceptul prevede trei noi platforme de export: una pentru export și parteneriat cu America, alta pentru europeni și o a treia pentru partenerii globali care au susținut Ucraina într-un anumit fel. Este vital ca și ei să ne sprijine, ca să îi putem susține la rândul nostru”, a explicat el.

În iulie, Zelenskyy a declarat că a ajuns la un acord cu președintele american Donald Trump privind vânzarea de drone ucrainene către SUA, contractul fiind estimat între 10 și 30 de miliarde de dolari (8,5 – 25 miliarde de euro).

De asemenea, Kievul a semnat un contract important cu compania americană Swift Beat pentru a co-produce sute de mii de drone în acest an.

Între timp, în mai, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul va încerca să ajute Kievul să dezvolte împreună noi arme cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească mai adânc în Rusia, odată cu aprobarea unui nou pachet de asistență de 5 miliarde de euro.

Anunțând începutul unei „noi forme de cooperare industrială militară între cele două țări”, Merz a spus că Germania și Ucraina vor căuta să „permită producția comună” de arme.

În încheierea declarațiilor sale la Adunarea Generală a ONU, miercuri, Zelenskyy a spus că Ucraina nu are de ales decât să construiască drone „pentru a ne proteja dreptul la viață”.

„Faptele sunt simple: oprirea acestui război acum, în cadrul cursei globale a înarmării, este mai ieftină decât construirea ulterior de grădinițe subterane sau buncăre masive pentru infrastructura critică”, a adăugat el.

