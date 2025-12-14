Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” şi de o garanţie că Rusia, care a invadat ţara sa în 2022, nu va ataca din nou.

„În prezent, ne pregătim pentru întâlnirile cu partea americană şi prietenii noştri europeni din zilele următoare. La Berlin vor fi multe evenimente. Va fi prezentat un raport al lui Rustem Umerov (consilierul pe securitate naţională) şi al echipei noastre de negociatori cu privire la contactele pe care le-au avut deja. Generalul Gnatov şi reprezentanţii sectorului ucrainean de apărare şi securitate vor lucra la detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina, pentru ucraineni. În acelaşi timp, continuă discuţiile dintre oficialii ucraineni şi America şi Europa cu privire la reconstrucţia reală a Ucrainei, la dezvoltarea reală a Ucrainei după război”, a spus Zelenski în discursul său video de sâmbătă seară adresat compatrioţilor.

„Cel mai important - voi avea întâlniri cu reprezentanţii preşedintelui Trump, vor fi şi întâlniri cu partenerii noştri europeni, cu mulţi lideri, cu privire la fundamentul păcii – acordul politic privind încheierea războiului”, a adăugat preşedintele Ucrainei.

Germania a declarat sâmbătă că va găzdui delegaţiile SUA şi Ucrainei în weekend pentru discuţii privind încetarea focului în Ucraina, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa liderii europeni şi Zelenski.

Pe de altă parte, prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat sâmbătă despre propunerile de pace pentru Ucraina iniţiate de SUA şi despre măsurile de utilizare a activelor suverane ruseşti îngheţate pentru a ajuta la furnizarea de fonduri pentru Kiev.

„Ambii au convenit că acesta este un moment crucial pentru viitorul Ucrainei şi că Europa va fi alături de ucraineni atât timp cât va fi necesar pentru a obţine o pace justă şi durabilă”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street după discuţia dintre cei doi lideri.

Axios: Zelenski se va întâlni luni cu Witkoff şi Kushner

Consilierii preşedintelui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, se vor întâlni luni la Berlin cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii Germaniei, Franţei şi Regatului Unit pentru a încerca să ajungă la un acord în privinţa planului SUA pentru pace în Ucraina, au declarat doi oficiali ai Casei Albe pentru Axios.

Casa Albă presează Ucraina să aprobe planul său, dar unele concesii teritoriale pe care Kievul este rugat să le facă rămân un punct sensibil. Partea americană consideră că toate celelalte probleme sunt aproape de a fi rezolvate şi că Zelenski ar fi oferit o cale de urmat în ceea ce priveşte teritoriul.

Un oficial al Casei Albe a remarcat că Zelenski a sugerat joi, în cadrul unor declaraţii publice, că Ucraina ar putea organiza un referendum pe tema unui acord de pace care să includă cedarea de teritoriu. Oficialul a spus că SUA consideră acest lucru un progres.

Rusia insistă că trebuie să controleze întreaga regiune Donbas în cadrul oricărui acord, în ciuda faptului că aproximativ 14% din Donbas este încă sub control ucrainean. SUA a inclus cererea Rusiei în planul său, sugerând în acelaşi timp ca zona în cauză să devină o zonă demilitarizată.

În aceleaşi declaraţii de joi, Zelenski a precizat că este foarte sceptic faţă de propunerea SUA cu privire la o „zonă economică liberă” în Donbas şi că solicită modificări şi clarificări cu privire la alte aspecte.

El a afirmat că, în opinia sa, întrebarea dacă sunt echitabile compromisurile pe care Ucraina este rugată să le facă „va primi un răspuns din partea poporului ucrainean” în cadrul unui referendum sau al alegerilor.

Organizarea unui astfel de vot în circumstanţele actuale ar fi extrem de dificilă. Însă un oficial american a declarat că europenii au spus în cadrul unei reuniuni, vineri, că, dacă Zelenski va propune un referendum privind teritoriul, îl vor sprijini.

În cadrul unei reuniuni virtuale, Witkoff şi Kushner au discutat despre planul cu privire la o zonă demilitarizată cu consilierii de securitate naţională din Ucraina, Germania, Franţa şi Regatul Unit. Un oficial al Casei Albe a declarat că aceste discuţii şi ultima rundă de negocieri dintre SUA şi Ucraina de joi au înregistrat progrese suficiente pentru a-l convinge pe Trump să-i trimită pe Witkoff şi Kushner în Europa.

„Ei cred că ar putea exista o şansă la pace, iar preşedintele are încredere în ei”, a declarat un al doilea oficial al Casei Albe.

Progrese în discuţiile despre garanţiile de securitate

Şi negocierile privind garanţiile de securitate pe care Ucraina le-ar primi din partea SUA şi a Europei ar fi înregistrat progrese semnificative. Un oficial american de rang înalt a declarat că administraţia Trump este dispusă să acorde Ucrainei o garanţie bazată pe articolul 5 al NATO, care ar fi aprobată de Congres şi ar avea caracter juridic obligatoriu.

„Vrem să oferim ucrainienilor o garanţie de securitate care, pe de o parte, să nu fie un cec în alb, dar, pe de altă parte, să fie suficient de puternică. Suntem dispuşi să o trimitem Congresului pentru a fi votată”, a declarat oficialul american.

Oficialul american a explicat că vor exista trei acorduri separate - unul referitor la pace, altul la garanţiile de securitate şi un al treilea la reconstrucţie - şi că ultimele discuţii le-au oferit ucrainienilor pentru prima dată „o viziune completă asupra viitorului”.

Negocierile cu privire la pachetul economic şi la reconstrucţia postbelică decurg bine, potrivit oficialului american. „Când oamenii văd ce vor obţine şi nu doar ce vor da, sunt mai dispuşi să meargă mai departe”, a spus acesta.

„Conform propunerii actuale, războiul se va încheia cu Ucraina păstrându-şi suveranitatea asupra a 80% din teritoriul său, va obţine cea mai mare şi mai puternică garanţie de securitate pe care a avut-o vreodată şi va primi un pachet de prosperitate foarte semnificativ”, a adăugat oficialul.

Însă mai mulţi lideri europeni l-au sfătuit pe Zelenski că nu trebuie să se grăbească să încheie un acord, în special unul care îl obligă să cedeze teritorii pe care Ucraina nu le-a pierdut efectiv pe câmpul de luptă.

De asemenea, nu este clar dacă Rusia va fi dispusă să accepte propunerile SUA.

Zelenski a declarat joi că partea americană doreşte să ajungă la o „înţelegere deplină” cu privire la plan până la Crăciun.

