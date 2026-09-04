Consiliul de supraveghere de la grupul auto german Volkswagen a aprobat, joi, în unanimitate, un plan istoric de restructurare, care duce numărul total de locuri de muncă eliminate în următorii cinci ani la un record de 100.000 de posturi, totul în încercarea de a contracara tarifele vamale, supracapacităţile de producţie şi rivalii asiatici, transmite AFP.

Planul, denumit "Future Plan 2030", prevede eliminarea a aproximativ 50.000 de posturi suplimentare la nivel mondial până la sfârşitul deceniului, pe lângă cele 50.000 de posturi a căror eliminare a fost decisă deja în Germania începând din 2024, în principal la marca VW.

În total, reducerile de locuri de muncă anunţate sau planificate ar ajunge astfel la 100.000 de posturi, reprezentând aproximativ 15% din forţa de muncă globală a grupului german, care cuprinde zece mărci (VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda). Aceasta este o restructurare de o amploare fără precedent pentru grupul Volkswagen şi pentru sectorul auto german.

Pentru a justifica reducerile de locuri de muncă, Volkswagen afirmă că "având în vedere presiunea concurenţială globală în creştere, modificarea cererii şi schimbările tehnologice din industria auto, o ajustare semnificativă a personalului pentru a reflecta realităţile economice este esenţială".

Decizia a fost anunţată după o reuniune a comitetului executiv al consiliului de administraţie, care a precedat o reuniune plenară a organismului de supraveghere al grupului de la Wolfsburg, programată pentru vineri.

Nu este exclusă închiderea fabricilor din Germania

Angajaţii şi acţionarii de la Volkswagen, care au drepturi de vot egale, au recunoscut existenţa unei supracapacităţi în Europa, de aproximativ 500.000 de vehicule.

Board-ul a subliniat că nicio capacitate de producţie viitoare nu poate fi garantată în prezent pentru patru fabrici germane, Emden, Zwickau, Hanovra şi Neckarsulm, între 2031 şi 2034. Cu toate acestea, pentru aceste uzine în pericol, Volkswagen nu a luat pasul exploziv din punct de vedere politic de a le închide.

Chiar dacă astfel de închideri "nu au fost decise, nici nu au fost excluse", a comentat Ferdinand Dudenhoffer, expert în industria auto.

"Sunt analizate utilizări alternative", a precizat grupul german, adăugând că îşi propune să dezvolte o nouă organizare industrială pentru fabricile sale europene până la mijlocul anului 2027.

Această abordare prudentă a permis consiliului de administraţie să obţină sprijinul reprezentanţilor angajaţilor şi să evite o criză socială deschisă după aproape doi ani de negocieri tensionate. "Am luptat din greu pentru a găsi soluţii bune în această situaţie de criză", a declarat Christiane Benner, preşedinta sindicatului IG Metall şi vicepreşedinta consiliului de supraveghere.

Volkswagen renunță la jumătate dintre modelele sale actuale

Dincolo de reducerile de personal, planul vizează o revizuire completă a producătorului auto. Volkswagen intenţionează să înjumătăţească gama de modele până în 2035 şi să reducă complexitatea liniei sale de produse cu 75%. De asemenea, grupul îşi propune o marjă operaţională de 9% până în 2030, comparativ cu doar 3% în 2025, şi intenţionează să investească 135 de miliarde de euro în fabrici, cercetare şi dezvoltare între 2027 şi 2031.

La nivel internaţional, operaţiunile din America de Nord vor fi reorientate către segmentele cele mai profitabile, în timp ce în China, grupul îşi va adapta strategia la o piaţă care se confruntă cu o creştere mai lentă şi îşi va consolida exporturile către ţările din emisfera sudică.

Volkswagen intenţionează, de asemenea, să îşi simplifice guvernanţa, în condiţiile în care, de mai multe decenii, grupul este sub influenţa comună a politicienilor şi a angajaţilor: landul Saxonia Inferioară deţine 20% din capital şi are o minoritate de blocaj în deciziile strategice, în timp ce reprezentanţii angajaţilor exercită o influenţă semnificativă asupra consiliului de supraveghere, în special în ceea ce priveşte problemele care afectează siturile industriale.

Acest sistem, adesea criticat pentru natura sa greoaie şi uneori comparat cu cel al unei întreprinderi de stat de către observatori, a limitat mult timp capacitatea producătorului de a realiza restructurări rapide.