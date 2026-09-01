IG Metall avertizează că angajații din toate uzinele se vor opune oricărei tentative de redeschidere a acordului de restructurare convenit în urmă cu mai puțin de doi ani, transmite Reuters, scrie News.ro.

Discuțiile ar putea conduce la cea mai amplă restructurare din istoria Volkswagen, fiind luate în calcul închiderea unor fabrici, separarea unor divizii și încă 50.000 de concedieri.

„Dacă boardul încearcă să pună din nou sub semnul întrebării acest acord, atunci angajații se vor revolta în toate fabricile noastre. Ne vom opune cu toate forțele”, a declarat Thorsten Groeger, reprezentant IG Metall, la o reuniune cu angajații din Hanovra.

Sindicatul nu a amenințat deocamdată explicit cu greve.

Patru fabrici fără un plan viabil după 2030

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a avertizat că grupul nu are în prezent un plan viabil de producție viitoare pentru uzinele din Hanovra, Emden, Neckarsulm și Zwickau.

Dacă Volkswagen nu reduce capacitatea excedentară și continuă producția în aceste fabrici în forma actuală, compania s-ar confrunta cu un dezavantaj permanent de cost de aproximativ 1,5 miliarde de euro pe an, potrivit lui Antlitz.

Conducerea susține că va încerca să protejeze cât mai multe locuri de muncă, dar grupul trebuie să-și reducă substanțial costurile în timp ce se confruntă cu tarifele comerciale, concurența producătorilor asiatici și slăbiciunea pieței chineze.

Votul de vineri asupra celor trei variante de restructurare ar putea duce la o escaladare a conflictului și chiar la convocarea unei adunări extraordinare a acționarilor.

Criza Volkswagen devine și o problemă politică

Posibilele închideri de fabrici au atras și intervenția liderilor politici regionali, Volkswagen fiind unul dintre cei mai mari angajatori privați din Germania.

Situația este deosebit de sensibilă în Saxonia, unde Volkswagen are aproximativ 10.000 de angajați în trei unități, iar alte zeci de mii de locuri de muncă depind indirect de companie prin rețeaua de furnizori.

Premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, a cerut conducerii, angajaților și politicienilor să găsească împreună o soluție pentru limitarea concedierilor și a reducerilor de capacitate.

„Trebuie pur și simplu să devină mai bine, mai ușor și mai ieftin să produci în Germania”, a declarat Kretschmer pentru Reuters.

El s-a întâlnit săptămâna trecută cu CEO-ul Volkswagen, Oliver Blume, și cu președintele Consiliului de Supraveghere, Hans Dieter Poetsch, pentru a discuta viitorul uzinei din Zwickau, însă întâlnirea nu a produs o soluție concretă.

Kretschmer susține menținerea producției în Germania și avertizează că o decizie privind Zwickau trebuie luată în următoarele luni. Printre problemele industriei germane, el a indicat costurile ridicate ale energiei și a criticat politica europeană privind eliminarea treptată a motoarelor cu combustie.

Liderul Saxoniei a susținut și simplificarea structurii Volkswagen și a gamei de modele și a sugerat inclusiv renegocierea contractului colectiv pentru creșterea săptămânii de lucru de la 35 la 40 de ore. IG Metall consideră însă păstrarea săptămânii de 35 de ore una dintre revendicările sale esențiale.