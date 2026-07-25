Compania a înregistrat un profit operaţional de 3,5 miliarde de euro în perioada aprilie–iunie, cu aproape 10% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi sub estimarea analiştilor, care anticipau 4,3 miliarde de euro, scrie News.ro.

Volkswagen estimează acum că veniturile din vânzări vor înregistra în 2026 o scădere de până la 3%, după ce anterior prognozase o creştere de până la 3%.

Rezultatele vin la scurt timp după ce compania a confirmat că analizează eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă, de două ori mai multe decât estimările comunicate anterior, în încercarea de a contracara scăderea profitabilităţii provocată de costurile tarifare de ordinul miliardelor de euro şi de concurenţa tot mai puternică a producătorilor auto chinezi.

Într-o notă transmisă angajaţilor la începutul acestei luni, directorul general Oliver Blume a precizat că structura de costuri a grupului este cu aproximativ 20% mai ridicată decât cea a unor concurenţi comparabili, ceea ce impune noi măsuri de eficientizare.

Blume a mai arătat că grupul nu a reuşit să identifice utilizări alternative pentru patru uzine din Germania care au fost anterior vizate de posibile închideri: fabricile din Hanovra, Zwickau şi Emden, precum şi uzina Audi din Neckarsulm.

La sfârşitul anului 2024, Volkswagen a încheiat un acord cu sindicatele prin care s-a angajat să evite închiderea fabricilor din Germania şi concedierile obligatorii până la sfârşitul anului 2030.

Acţiunile Volkswagen au scăzut cu aproximativ 3% după publicarea rezultatelor, iar de la începutul anului au pierdut aproape 30% din valoare.

Este nevoie de o a doua etapă a restructurării

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a declarat pentru CNBC că industria auto s-a confruntat în ultimul an cu provocări majore, inclusiv costurile ridicate generate de tarifele comerciale, dezvoltarea rapidă a pieţei premium din China şi creşterea exporturilor de automobile chinezeşti către Europa.

Potrivit acestuia, marja operaţională de aproximativ 4% reprezintă ”un semnal de alarmă” care impune o a doua etapă a restructurării.

Întrebat dacă Volkswagen ar putea pune la dispoziţia industriei de apărare capacităţi de producţie pentru a evita închiderea unor uzine, Antlitz a răspuns că sunt analizate mai multe opţiuni.

El a subliniat că obiectivul companiei nu este închiderea fabricilor sau reducerea numărului de angajaţi în sine, ci diminuarea costurilor, creşterea productivităţii şi utilizarea mai eficientă a capacităţilor de producţie.

”Dacă există soluţii mai bune, le vom analiza”, a afirmat directorul financiar, adăugând că găsirea unor alternative la închiderea uzinelor ar reprezenta varianta preferată de companie.

Context dificil pentru întreaga industrie

Volkswagen a anunţat încă din aprilie că va opri producţia SUV-ului electric ID.4 la fabrica din statul american Tennessee, invocând condiţiile dificile de pe piaţa vehiculelor electrice din Statele Unite.

Într-un comunicat, Oliver Blume a declarat că grupul a reuşit să compenseze ”vânturile potrivnice inevitabile”, evaluate la zeci de miliarde de euro, însă mediul de afaceri rămâne extrem de dificil din cauza crizelor geopolitice, conflictelor comerciale, cerinţelor de reglementare tot mai stricte, volatilităţii pieţelor şi intensificării concurenţei.

Directorul general a descris situaţia drept ”un scenariu de risc fără precedent”, afirmând că Volkswagen intră într-o nouă etapă a transformării sale, având ca obiectiv adaptarea grupului la schimbările profunde prin care trece industria auto mondială.