Iar Asociația Germană a Industriei Auto avertizează că nu toate fabricile și locurile de muncă vor mai putea fi păstrate. Pentru România, unde sute de companii produc componente pentru constructorii germani, schimbările ar putea însemna mai puține comenzi și o presiune tot mai mare asupra industriei locale.

Unul dintre cei mai mari producători auto din Europa, Volkswagen, a anunțat că își va reduce gama de modele cu până la 50%, iar numărul opțiunilor de echipare cu până la 75%.

În paralel, grupul urmărește să aibă o producție de 9 milioane de autoturisme pe an. În prezent, capacitatea este de aproximativ 10 milioane, în scădere de la 12 milioane înaintea pandemiei.

Corespondent Știrile ProTV: „Constructorul german va adopta o serie de măsuri pentru uzine din Europa și China, însă nu a menționat explicit închiderea unor fabrici. Și, totuși, în spațiul public au apărut noi informații referitoare la intenția de a face noi restructurări de personal, de ordinul zecilor de mii de angajați la nivel global. Specialiștii atrag însă atenția că astfel de scenarii sunt, de multe ori, puncte de pornire în negocieri, iar deciziile finale sunt influențate de discuțiile dintre conducerea companiei, angajați și autorități. Într-un răspuns pentru Știrile ProTV, reprezentanții Volkswagen au transmis că planul de transformare se află în prezent în analiza Consiliului de Supraveghere și nu vor oferi, pentru moment, informații suplimentare.”

Însă problema este a întregii industrii auto europene. Constructori precum Ford, Nissan, Stellantis sau Mercedes-Benz au anunțat reduceri de costuri, restructurări și reorganizări ale portofoliilor de modele. Recent, șefa Asociației Germane a Industriei Auto a avertizat că nu toate fabricile și locurile de muncă existente vor putea fi păstrate în forma actuală.

Robert Stan, jurnalist auto: „Majoritatea companiilor se târăsc, nu mai există rezerve ca să își poată menține nivelul activității, chiar dacă vânzările nu sunt la nivelul așteptat, și avem companii chineze care activează în Europa.”

Efectele nu s-ar opri la granițele Germaniei. În România sunt peste 600 de firme care produc componente pentru industria auto. Unele livrează direct către marii constructori de mașini, altele furnizează piese și subansamble pentru aceste companii.

Adrian Sandu, Acarom: „Aproape că nu există mașină fabricată în Europa care să nu aibă o componentă fabricată în România, iar faptul că industria auto din România are generată peste 72 la sută din cifra de afaceri de către furnizori tocmai vine să sublinieze și acest fapt. Se livrează toate tipurile de componente în afară de jante de aluminiu - asta nu se fabrică în România.”

În paralel, și constructorii chinezi pun o presiune tot mai mare pe industria auto europeană.

Adrian Mitrea, specialist auto: „Au început să fie prezente în Europa și în România, dar nu la volume foarte mari. Dacă ne uităm la cifre, mașinile nu contează atât de mult în vânzări, dar ele vor crește în perioada următoare.”

O soluție ar fi folosirea fabricilor existente în Europa pentru a produce și modele ale unor companii chineze. Strategia ar putea ajuta la menținerea uzinelor în activitate și la protejarea locurilor de muncă, spun specialiștii.