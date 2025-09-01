Jude Law, despre interpretarea lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”: „N-am căutat controversa”

După ce a fost încântător în rolul unui tânăr papă, Jude Law îl interpretează acum pe Vladimir Putin, în filmul „Magul de la Kremlin”, care a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneția.

La proiecția de duminică seară a primit laude și „Father Mother Sister Brother”, o tragi-comedie de familie, cu Cate Blanchett în rol principal. Pelicula a fost descrisă ca „o bijuterie” și „un portret de familie fermecător”.

Cate Blanchett a stârnit admirație pe covorul roșu, cu o fustă decorată cu pene de păsări. Le-a avut alături, la fel de elegante, pe Charlotte Rampling și pe Vicky Krieps – actrițele cu care împarte afișul filmului „Father Mother Sister Brother”.

Pelicula proiectată în competiția oficială spune poveștile unor frați înstrăinați, care se reîntâlnesc în casa părintească.

Acest film a necesitat multă delicatețe, multă concentrare. La prima vedere, pare că sunt niște oameni care discută într-o încăpere. Dar trebuie să fii atent la gesturi, la fiecare clipire, la felul cum e pronunțat fiecare cuvânt.

La rândul său, Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”, ecranizarea unui bestseller cu același nume al lui Giuliano da Empoli.

Este o cronică despre ascensiunea la putere a omului forte de la Kremlin, văzută prin ochii unuia dintre consilierii apropiați. Acest personaj ficțional, interpretat de Paul Dano, a fost inspirat de adevăratul strateg politic, Vladislav Surkov, considerat arhitectul sistemului politic strict creat sub regimul Puțin.

Olivier Assayas, director: „Am făcut un film despre starea politicii mondiale și despre situația înspăimântătoare și periculoasă în care simțim că ne aflăm. Și am luat drept studiu de caz conducerea lui Vladimir Puțin. Însă cred că ideile din film se aplică multor altor lideri autoritari.”

Jude Law spune că nu i-a fost teamă să îl interpreteze pe Putin și că nu se teme de posibile „repercusiuni”.

Jude Law, actor: „M-am simțit în siguranță în mâinile lui Olivier (Assayas, regizorul peliculei), iar scenariul este o poveste care urma să fie spusă într-un mod inteligent, cu nuanțe. N-am căutat controversa de dragul controversei.”

Starul a povestit că, pentru a deprinde mimica lui Puțin, a urmărit aproape obsedant clipuri video cu liderul Rusiei.

Jude Law, actor: „Am stabilit cu Olivier Assayas că filmul nu va realiza portretul lui Vladimir Puțin și nu am vrut să mă ascund în spatele unei proteze pentru față. // E uimitor ce poate să facă o perucă de bună calitate. Ce lucru bun mi-a adus acest rol? Am învățat să practic Judo.”

