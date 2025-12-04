Anchetă oficială: Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal în 2018

Stiri externe
04-12-2025 | 16:49
noviciok
Shutterstock

Președintele rus Vladimir Putin este „responsabil moral” pentru otrăvirile cu Noviciok din 2018, care au dus la moartea unei femei britanice nevinovate, a concluzionat joi o anchetă oficială, scrie Politico

autor
Vlad Dobrea

Dawn Sturgess a murit în iulie 2018 după ce s-a pulverizat cu un parfum care conținea agentul neurotoxic rusesc Noviciok, în orașul Salisbury. Recipientul fusese un cadou de la partenerul ei de atunci, Charlie Rowley.

Fostul spion rus Serghei Skripal și fiica acestuia, Iulia, fuseseră atacați cu același agent neurotoxic cu patru luni înainte.

Anthony Hughes, care a condus ancheta publică privind moartea lui Sturgess, a declarat că atacul a fost „conceput să reprezinte o demonstrație publică a puterii ruse” și că a constituit „un mesaj public, atât pentru consum internațional, cât și intern, că Rusia va acționa decisiv în ceea ce consideră a fi interesele sale”.

El a arătat că au existat „deficiențe” în ceea ce privește protejarea familiei Skripal, dar a recunoscut că camerele de supraveghere, alarmele sau microfoanele ascunse nu ar fi putut opri „un atac profesionist cu un agent neurotoxic”.

Guvernul britanic consideră că președintele rus a aprobat personal otrăvirea lui Skripal. Fostul spion locuia într-o casă ușor accesibilă și a refuzat oferta de a instala camere CCTV.

Într-o declarație făcută după publicarea raportului, Hughes a spus că moartea lui Sturgess a fost „inutilă și arbitrară. Ea a fost o victimă complet nevinovată a actelor crude și cinice ale altora”.

El a adăugat: „Am ajuns la concluzia că operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, adică chiar de președintele Putin.”

Guvernul britanic a anunțat joi că a sancționat în întregime Agenția de Informații Militare a Rusiei (GRU) și l-a convocat pe ambasadorul rus în Regatul Unit, Andrei Kelin.

Ancheta publică a început anul trecut la Salisbury, la peste șase ani după moartea lui Sturgess, incident care a trimis în spital alte 80 de persoane. Nimeni nu a fost inculpat pentru moartea sa.

Alexander Mișkin și Anatolii Cepiga au fost identificați drept suspecții responsabili pentru eliberarea agentului neurotoxic la Salisbury, dar s-au întors în Rusia înainte de a putea fi capturați. Au fost inculpați pentru conspirație la omor, trei capete de acuzare de tentativă de omor, două pentru vătămare corporală gravă și un capăt de acuzare privind folosirea sau deținerea unei arme chimice. Totuși, aceste acuzații se refereau la atacurile împotriva familiei Skripal, nu la moartea lui Sturgess.

Sursa: Politico

Etichete: vladimir putin, otravire, noviciok,

Dată publicare: 04-12-2025 16:21

