Vladimir Putin: Negocierile cu SUA privind Ucraina sunt complexe, dar este nevoie de implicare

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, înaintea vizitei sale în India, că negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina sunt „complexe”, dar necesită implicare, nu obstrucţionare, transmite AFP.

„Este o sarcină complexă şi o misiune dificilă pe care preşedintele (Donald) Trump şi-a asumat-o", a spus Putin în interviu. "Obţinerea unui consens între părţile aflate în conflict nu este un lucru simplu, dar cred că preşedintele Trump acţionează sincer în această direcţie", a adăugat preşedintele rus. "Cred că trebuie să ne implicăm în acest efort, nu să-l obstrucţionăm", a subliniat el.

Putin acuză Europa că blochează negocierile

Putin a estimat anterior că aliaţii europeni ai Ucrainei s-au autoexclus din procesul de negociere şi că urmăresc să-l blocheze complet formulând cereri absolut inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că respinge procesul de pace.

Europenii „formulează cereri care pentru Rusia sunt absolut inacceptabile. Ei ştiu asta şi aşa pot să acuze Rusia că respinge procesul de pace", întrucât unicul lor obiectiv este "să blocheze complet procesul de pace", a spus Putin marţi, înainte să se întâlnească la Kremlin cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, pentru a discuta un plan de pace avansat de liderul de la Casa Albă.

Aliaţii europeni ai Ucrainei "sunt vexaţi că au fost excluşi de la negocieri, dar ei înşişi s-au exclus din negocierile de pace şi, în acelaşi timp, pun obstacole preşedintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului", a remarcat Putin. „Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială", a avertizat liderul de la Kremlin.

„Nu avem intenţia de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori", a insistat preşedintele rus, conform căruia europenii trăiesc cu "iluzia" că ar putea aplica Rusiei o "înfrângere strategică" şi i-a îndemnat "să revină la realitate, ţinând cont de situaţia de pe teren".

Planul de pace al SUA: propuneri acceptate și puncte considerate inacceptabile

Kremlinul a anunţat după întâlnirea cu cei doi emisari americani că Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace al SUA pentru Ucraina, dar le-a respins pe altele ca inacceptabile, însă negocierile vor continua. Putin a cerut săptămâna trecută recunoaşterea internaţională a suveranităţii ruse asupra întregului Donbas şi a peninsulei Crimeea şi a ameninţat Ucraina că, dacă nu-şi retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia, aceasta le va obţine în cele din urmă prin mijloace militare.

Planul de pace american, ce cuprindea iniţial 28 de puncte, a fost revizuit în urma unor negocieri americano-ucrainene. Nu este clar cum arată acest plan de pace revizuit prezentat marţi lui Putin de cei doi emisari americani, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA, alte subiecte divergente fiind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice, chestiuni pe care doreşte să le discute personal cu Trump.

Cerințele celor două tabere: concesii teritoriale, garanții și limite militare

Versiunea iniţială a planului propus de SUA prevede în principal cedarea de facto către Rusia a întregii regiuni Donbas, cu transformarea în zonă demilitarizată a părţii acesteia care nu este în prezent ocupată de armata rusă, îngheţarea restului liniei frontului, impunerea de limite de efective de 600.000 de soldaţi pentru armata ucraineană, garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina, dar fără aderarea la NATO şi fără trupe străine pe teritoriul ucrainean, precum şi folosirea a o sută de miliarde de euro din activele Rusiei îngheţate în Occident la reconstrucţia Ucrainei, cu condiţia unei contribuţii europene echivalente, în timp ce SUA ar obţine profituri din participarea la activităţile de reconstrucţie.

Ucraina şi susţinătorii săi europeni au venit cu o contrapropunere în care au cerut mai ales ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului şi numai odată cu un armistiţiu, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie ridicată la 800.000 de soldaţi, desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, deşi Rusia a reafirmat că se opune, eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO şi menţionarea în locul acestuia doar a lipsei consensului statelor Alianţei, precum şi solicitarea ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale îngheţate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensaţii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













