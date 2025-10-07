Vladimir Putin a împlinit 73 de ani. Ce a făcut de ziua sa președintele Rusiei, acuzat oficial de ”crime de război”

Vladimir Putin, care marţi a împlinit 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

În programul liderului de la Kremlin au fost prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, relatează TASS, agenția rusă de presă, controlată de Kremlin, potrivit News.ro.

„În a doua parte a zilei, preşedintele are programată o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate. În plus, în program sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu lideri străini. Dar, de regulă, aceste conversaţii sunt folosite şi pentru a discuta pe scurt subiecte de actualitate. Vom da un comunicat de sinteză cu privire la rezultatele acestei serii de convorbiri telefonice”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului la briefingul zilnic de presă.

Dmitri Peskov nu a anunţat însă dacă este de aşteptat ca liderul rus să aibă marţi o conversaţie telefonică şi cu omologul american Donald Trump.

„Nu voi anunţa nimic. Vă vom transmite un mesaj în funcţie de rezultatele (convorbirilor)", a declarat Peskov când a fost întrebat de TASS dacă programul lui Putin pentru 7 octombrie include şi o conversaţie cu Trump.

Judecătorii Curții Penale Internaționale au emis mandat de arestare pe numele lui Putin pentru presupuse crime de război

Vladimir Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, marţi împlinind 73 de ani.

De obicei, el îşi petrece ziua de naştere la serviciu, profitând de ocazie pentru a comunica activ cu liderii străini. De câteva ori, în această zi au avut loc summituri internaţionale importante.

În plus, de ziua sa, preşedintele încearcă să petreacă timp cu familia şi prietenii, scrie TASS.

Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l că este responsabil pentru crime de război comise în Ucraina.

Curtea a transmis că președintele rus „este presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copii) și cea de transfer ilegal de populație (copii) din zonele ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă”.

Rusia lui Vladimir Putin, acuzată de crime de război

Rusia a comis crime de război de amploare în Ucraina, omoruri intenţionate şi tortură, în unele cazuri obligând copiii să asiste la violarea celor dragi, pe alţii obligându-i să stea alături de cadavre.

Unele abuzuri pot fi catalogate drept crime împotriva umanităţii, însă anchetatorii ONU nu au observat un genocid în Ucraina după invazia rusă în această ţară, au declarat joi experţii Naţiunilor Unite, care recomandă totuşi continuarea studiilor pe această temă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













