Cine sunt fiicele lui Vladimir Putin și ce se știe despre familia lui

Casa Albă a comunicat că sancţiunile sunt îndreptate şi împotriva celei mai mari instituţii financiare ruse, Sberbank, şi a celei mai mari bănci private din Rusia, Alfa Bank. Sunt blocate toate activele acestora legate de sistemul financiar american şi li se interzice cetăţenilor SUA să facă afaceri cu aceste bănci.

Printre persoanele fizice cărora li s-au blocat activele din Statele Unite şi li s-a interzis accesul la băncile americane sunt fiicele adulte ale lui Putin, numite de presa rusă Maria Voronţova şi Katerina Tihonova; soţia şi fiica ministrului de externe Lavrov; membri ai Consiliului de Securitate al Rusiei, printre care fostul preşedinte şi premier Dmitri Medvedev, şi actualul prim-ministru al guvernului de la Moscova, Mihail Mişustin.

Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

"Aceste persoane s-au îmbogăţit pe seama poporului rus. Unele dintre ele sunt răspunzătoare de asigurarea sprijinului necesar pentru războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Această acţiune le izolează de sistemul financiar al SUA şi blochează orice active pe care le deţin în Statele Unite", arată comunicatul preşedinţiei americane.

Cine sunt fiicele lui Vladimir Putin

Președintele Rusiei a fost întotdeauna păzit când vine vorba de întrebările legate de familia sa. În 2015, în timpul uneia dintre conferințele sale de presă maraton, el a ocolit întrebările despre identitățile fiicelor sale.

„Fiicele mele locuiesc în Rusia și au studiat doar în Rusia, sunt mândru de ele. Vorbesc fluent trei limbi străine. Nu discut despre familia mea cu nimeni. Fiecare persoană are dreptul la soarta sa, își trăiește propria viață și o face cu demnitate”, a spus Putin, relatează BBC.

Cea mai recentă rundă de sancțiuni americane le-a vizat însă pe pe Maria Voronțova, în vârstă de 36 de ani, și pe Katerina Tihonova, în vârstă de 35 de ani .

„Credem că multe dintre bunurile lui Putin sunt ascunse de membrii familiei și de aceea îi țintim”, a spus un oficial american.

Deși nu sunt multe informații confirmate oficial despre viața de familie a președintelui Putin, documentele, articolele din presă și declarațiile publice ocazionale sunt suficiente pentru a oferi un portret al perechii, prcizează sursa citată.

Cele două sunt fiicele președintelui Putin și ale fostei sale soții Lyudmila. Cei doi s-au căsătorit în 1983, când ea era însoțitoare de bord, iar el ofițer KGB. Căsătoria lor a durat 30 de ani, cuprinzând ascensiunea rapidă a domnului Putin la vârful sistemului politic al Rusiei.

În 2013, s-au despărțit. Putin a spus că „a fost o decizie comună: cu greu ne vedem, fiecare dintre noi are propria viață”. Ea a spus că soțul ei a fost „complet înecat în muncă”.

Profimedia

Fiica cea mare, Maria Voronțova, s-a născut în 1985. A studiat biologia la Universitatea din Sankt Petersburg și medicina la Universitatea de Stat din Moscova.

Voronțova este acum academiciană, specializată în sistemul endocrin. Ea este coautoarea unei cărți despre încetinirea creșterii la copii și figurează ca cercetător la Centrul de Cercetare Endocrinologie din Moscova.

Este și femeie de afaceri. BBC Rusia a identificat-o drept coproprietară a unei companii care intenționează să construiască un centru medical uriaș.

Voronșova este căsătorită cu omul de afaceri olandez Jorrit Joost Faassen, care a lucrat cândva la gigantul energetic de stat rus Gazprom, deși s-ar fi despărțit, arată sursa citată.

Oamenii care au vorbit cu ea de când a început invazia Ucrainei spun că ea își susține tatăl și a spus că are îndoieli cu privire la relatările internaționale ale conflictului.

În comparație cu sora ei, Katerina Tihonova a fost mult mai mult în ochii publicului, nu în ultimul rând datorită talentelor sale de dansatoare rock n'roll. Ea și partenerul ei au ajuns pe locul cinci la un eveniment internațional din 2013.

Profimedia

În același an, s-a căsătorit cu Kirill Shamalov, fiul unui vechi prieten al președintelui Putin. Nunta lor a avut loc într-o stațiune de schi exclusivistă de lângă Sankt Petersburg.

Shamalov a fost sancționat de SUA în 2018 pentru rolul său în sectorul energetic al Rusiei. Trezoreria SUA a spus că „averile lui s-au îmbunătățit drastic în urma căsătoriei”. Perechea s-a despărțit de atunci.

În urma invaziei Ucrainei, doi activiști ruși au fost arestați pentru că au ocupat o vilă de lux din Biarritz, despre care se spune că ar fi deținută de domnul Shamalov.

Tikonova este acum în mediul academic și în afaceri. Ea a avut o scurtă apariție în presa de stat rusă în 2018 pentru a vorbi despre neurotehnologie și, de asemenea, la un forum de afaceri în 2021. În niciunul dintre cazuri nu a fost menționată relația ei cu președintele.

Conform BBC, niciuna dintre ele nu petrece mult timp cu președintele Putin.

Putin are și nepoți. I-a menționat în 2017, dar nu a spus câți are sau care dintre fiicele lui are copii.

"În ceea ce privește nepoții mei, unul este deja la grădiniță. Vă rog să înțelegeți, nu vreau ca ei să crească ca niște prinți regali. Vreau să crească ca oameni normali", a spus el.