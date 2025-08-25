Singurul om de care se teme Vladimir Putin. Președintele unui stat din Europa dezvăluie: „Doar de el ascultă”

25-08-2025 | 13:38
vladimir putin
AFP

Președintele Finlandei, unul dintre liderii europeni care a asistat la discuțiile dintre SUA și UE pentru pacea din Ucraina, a dezvăluit cine este singurul om de care se teme Vladimir Putin.

Alexandru Toader

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că discuțiile sale recente cu președintele Donald Trump indică faptul că liderul american începe să-și piardă răbdarea cu Vladimir Putin din cauza întârzierilor Rusiei în procesul de pace din Ucraina.

„În ultima mea conversație cu președintele Trump, joi seara, au existat câteva mici indicii că răbdarea începe să se epuizeze”, a declarat Stubb într-un interviu difuzat sâmbătă la postul finlandez YLE TV1, potrivit Bloomberg.

Este puțin probabil ca președintele Rusiei să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski peste o săptămână și jumătate, așa cum era prevăzut, a spus Stubb, adăugând că „atunci probabil că răbdarea se va epuiza”.

Liderii europeni lucrează în acest sens, a spus Stubb, așteptându-se ca Trump să amenințe sau să ia măsuri în ceea ce privește sancțiunile sau tarifele.

soldati, razboi, artilerie, ucraina
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Totodată, Trump este singura persoană care îl poate forța pe Putin să facă pace, a dezvăluit președintele finlandez.

„El este singura persoană pe care Putin o ascultă și, sincer, singura de care Putin se teme”, a spus Stubb.

Stubb, în vârstă de 57 de ani, s-a impus ca unul dintre liderii europeni-cheie care are are atenția lui Trump – și numărul său de telefon direct –, întrucât mica sa țară de 5,6 milioane de locuitori are o influență disproporționată în diplomația internațională. În martie, Stubb a petrecut șapte ore cu președintele SUA la Mar-a-Lago, clubul lui Trump din Florida, inclusiv jucând o partidă de golf.

Atât Zelenski, cât și Trump au dorit ca liderul Finlandei să participe la întâlnirea din 18 august de la Washington, a mărturisit el.

În cadrul acelei reuniuni din Biroul Oval, liderii europeni au urmat coregrafia clară care s-a conturat în ultimele săptămâni, a spus Stubb. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a început discuțiile, urmat de liderii națiunilor mai mari – inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat și ea.

„Dacă discuția ia o turnură nefastă, Giorgia Meloni din Italia se alătură”, a spus Stubb, adăugând că rolul său a fost acela de a încheia discuțiile cu intenția de a lăsa o impresie bună lui Trump.

Obiectivul Europei este ca SUA să ofere garanții de securitate Ucrainei sub forma apărării aeriene și furnizării de informații, dar aceste garanții ar fi „foarte diferite de articolul 5 din Tratatul NATO”, a afirmat Stubb.

Sursa: Bloomberg

