„Totul a început ca și cum oamenii ar fi mărșăluit pur și simplu, băieți cu vârste cuprinse între nouă și 20 de ani. Toți erau îmbrăcați în negru și purtau măști”, a spus Nakazibwe, într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Au privit de la fereastră cum mulțimea a dat foc la anvelopele unui autobuz. „Apoi au adunat coșurile de gunoi de afară și au început să le ardă și pe acestea”, a spus ea. „Atunci ne-am gândit că poate situația nu se va agrava.”

Dar apoi mulțimea a venit spre strada lor, unde locuiesc familii din România și Nigeria, alături de familii britanice și irlandeze.

„Au început să dea foc mașinilor și să arunce cu cocktailuri Molotov. Așa că, când a început să iasă fum, acesta se îndrepta direct spre casele noastre. Am sunat la poliție, am sunat la pompieri”, a spus ea.

Au fost atât de multe incendii în tot orașul, încât pompierilor le-a luat aproximativ 30 de minute să ajungă la fața locului.

„A fost atât, atât, atât de înspăimântător”, a spus Nakazibwe, în timp ce femeile priveau cum flăcările cuprindeau casele din apropiere. Serviciile de urgență le-au spus că era prea periculos să încerce să plece, sugerându-le să-și îmbrace uniformele de îngrijitoare, în cazul în care acest lucru ar fi contribuit la calmarea eventualilor revoluționari care ar fi pătruns în clădire.

„Cineva care participă la revolte nu știe că persoana pe care o vizează are de fapt grijă de mama sau de bunica sa”, a spus Nakazibwe. „Între timp, mi-am lăsat mama acasă.”

Salvate de un preot

La un moment dat, Nakazibwe a leșinat de frică. „Când au început să arunce cu pietre în ferestrele noastre, a leșinat”, a spus Ariokot. „A trebuit să rămân la telefon și să vorbesc cu personalul ambulanței, iar ei îmi dădeau instrucțiuni, dar, slavă Domnului, s-a trezit.”

Abia când pastorul bisericii lor a venit la fața locului și a vorbit cu bărbații, a fost suficient de sigur pentru ca ele să fie evacuate din casa lor.

Pastorul Jack McKee, de la New Life City Church, nu a vrut să iasă pe străzi când au început revoltele, dar când a auzit că unul dintre enoriașii săi era în pericol, a plecat cu mașina să-l ajute.

„Când am ajuns acolo, era îngrozitor: patru mașini de pompieri, polițiști în echipament anti-revoltă, o mulțime de bărbați în picioare, mascați, cu cărămizi în mâini, ambulanța fiind nevoită să parcheze mai departe pe stradă, de unde nici măcar nu puteau ajunge cu mașina până la casă”, a spus el.

„O casă a ars complet; a trebuit să trecem pe sub furtunurile de incendiu ca să putem intra în casă și să le scoatem pe aceste femei.”

„Erau vreo 20 de tipi, toți cu măști, cu cărămizi în mâini, și părea că se adunaseră acolo pentru o bătaie, așa că a trebuit să mă duc să vorbesc cu ei”, a spus el. „Și i-am rugat să-mi acorde 10 minute pentru a le scoate pe aceste femei și a le urca în mașina mea” a povestit pastorul.

„Mi-au acordat acele 10 minute”, a spus el. „Unii dintre ei chiar au lăsat cărămizile din mână și mi-au acordat cele 10 minute, permițându-mi să le urc în mașină.”

Femeile, care au rămas cu McKee și familia lui noaptea trecută, erau „total traumatizate”, a spus el.

„Nu m-am gândit niciodată că va trebui să merg să salvez creștini, într-o comunitate protestantă, care erau atacați”, a adăugat el.

Nakazibwe a spus: „Înțeleg că există oameni buni; cei care participă la revolte nu reprezintă întreaga comunitate… la fel cum imigrantul care a comis acel [atac] nu ne reprezintă pe toți.”

Însă, miercuri, ea a spus: „Nu aș ieși din casă, din motive de siguranță, nu e sigur.”

„Pentru mine a fost un loc foarte liniștit până ieri”, a adăugat ea. „De parcă mi-ar fi schimbat cu adevărat părerea. E pur și simplu prea mult, am simțit că poate renunț, că poate e timpul să mă întorc acasă.”

„E devastator, dar nu au nicio scuză. Oamenii au plătit o grămadă de bani pe aceste mașini de care au nevoie. Gândiți-vă, nu așa funcționează, nu a mers așa nici înainte, doar își supără vecinii. Și pentru ce? Nu este nici o miză să ne întoarcem în trecut, pentru că au fost timpuri foarte, foarte urâte. Cred că oamenii care și-au pus în cap să facă asta nu gândesc. Pot să îmi închipui de ce. A fost un tip grav rănit... pot să înțeleg de ce, dar cred că (violența) nu este răspunsul, nu a fost niciodată” a declarat Margaret Mc Caughey, din Dundonald.

Românii au plecat doar după al treilea atac

Pe strada laterală a Shankill Road, unde o familie de români a fost forțată să-și părăsească locuința, erau abundente urmele revoltei de noaptea trecută. Caroseria unei mașini arse, despre care vecinii au spus că aparținea familiei, se afla afară, în timp ce ferestrele erau sparte, iar altele erau acoperite cu scânduri.

Casa fusese ținta unor atacuri de două ori înainte, cel mai recent acum câteva luni, au spus vecinii. „Și ei nu voiau să plece, așa că noaptea trecută a fost picătura care a umplut paharul”, a spus unul dintre ei.

Marți seara, casa a fost bombardată cu cărămizi, iar artificii aprinse au fost aruncate prin cutia poștală. O altă vecină a ajutat familia să scape după ce bărbați cu cagule au spart ușa.

„Li s-a spus să plece, au fost dați afară de două ori, dar nu au plecat”, a spus vecina. Ea a spus că nu știe unde a fost mutată familia, adăugând: „Nu mai e problema noastră acum, nu mai sunt aici.”

Casa de alături, unde locuia o familie de culoare, avea și ea ferestrele sparte și acoperite cu scânduri, vecinii afirmând că focul se extinsese și acolo. Și acea familie a fugit, iar un vecin le-a mutat mașina într-un loc sigur.

În cealaltă parte a orașului, în estul Belfastului, lângă Newtownards Road, mai multe case fuseseră acoperite cu scânduri, în timp ce resturile arse acopereau străzile.

Românii și sudanezii, mutați în locuințe temporare

Familiile de români și sudanezi se numărau printre cei care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, au spus vecinii. „Era o mulțime furioasă pe stradă, iar poliția... a fost practic alungată de pe stradă. Cum se poate să ai arme și tot felul de echipamente, și totuși cineva să te alunge de pe stradă?”

Un lucrător al unei organizații caritabile a spus că familiile au fost duse în siguranță de poliție și au rămas cu ofițerii până când li s-a găsit o locuință temporară.

Un vecin a spus că au fost vizate anume casele în care locuiau familii aparținând minorităților etnice și că catolicii au venit în zona, în mare parte loială, pentru a se alătura violențelor.

„Este o premieră”, a spus el. „Ne-am luptat între noi timp de 30 de ani, dar și ei văd factorul fricii.”