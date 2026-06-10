Ulterior, sute de oameni au ieșit pe străzi, iar manifestația a degenerat în lupte corp la corp. Au fost incendiate mașini și clădiri, iar tineri cu fețele acoperite s-au bătut cu forțele de ordine. Printre casele vandalizate se numără și locuințele a trei familii de români. Aceștia sunt teferi, dar vor să se întoarcă în țară cât mai rapid. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional!

Atacul imigrantului sudanez a provocat la Belfast tensiuni interetnice majore și a transformat străzile într-un câmp de luptă.

Grupuri de protestatari, cu fețele acoperite, au incendiat mașini, un autobuz și mai multe locuințe din capitala Irlandei de Nord.

Corespondent BBC: „A fost aprins un foc în mijlocul șoselei. Acolo au fost incendiate mai devreme pubele de gunoi, iar flăcările au blocat traficul... S-a auzit încă o explozie, e a patra din ultimele minute.”

Protestele anti-imigranți au degenerat după ce Elon Musk și Tommy Robinson – activist britanic de extremă dreapta – dar și alți instigatori au îndemnat oamenii să se revolte.

„Doar protestând ÎN MOD REPETAT și ZGOMOTOS se va produce o schimbare!!”, a scris aseară Elon Musk pe contul său de X, redistribuind o postare făcută de Robinson în care era anunțat programul și locul manifestațiilor din Regat.

Martorii au povestit că protestatarii au vizat locuințele persoanelor de culoare din nordul orașului.

Connor Gillies, corespondent Sky News: „Se simte mirosul de fum oriunde ai merge în oraș. Noi ne aflăm aici pentru că în apropiere a fost incendiată o clădire care avea la parter un magazin arăbesc. Cei care locuiau în apartamentele de la etaj au fost evacuați.”

Într-un alt cartier, din estul Belfastului, în jur de 100 de bărbați mascați strigau că misiunea lor e să-i scoată din țară pe toți străinii. Indivizi violenți au fost filmați în timp ce intrau cu forța în locuințele de stat care găzduiesc azilanți.

Scene similare au fost semnalate și în alte localități din Irlanda de Nord.

Scânteia care a declanșat totul

Turbulențele au izbucnit după un atac șocant cu cuțitul care a avut loc luni noapte în Belfast. Hadi Alodid, un imigrant din Sudan, în vârstă de 30 de ani, a atacat un bărbat pe stradă.

Victima și-a pierdut ochiul stâng, dar a scăpat cu viață datorită unor trecători.

Suspectul sudanez a ajuns în Regatul Unit din Irlanda în februarie 2023. A primit azil și posibilitatea de a rămâne în Marea Britanie până în 2028.

Nu este prima dată când Irlanda de Nord cade pradă violențelor anti-migranți. În iunie 2025, protestele au vizat un cartier de imigranți dintr-un orășel de lângă Belfast, după arestarea a doi adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără.