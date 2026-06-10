Până în prezent, trei familii de români ale căror locuințe din Belfast au fost vandalizate în noaptea de 9 iunie 2026 au intrat în dialog cu reprezentanții Consulatului General al României la Edinburgh, se prcizează în răspunsul transmis Știrilor PROTV.

Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp. Potrivit informațiilor disponibile până acum, nu au fost raportate victime de cetățenie română în urma evenimentelor violente din Belfast arată sursa citată.

Solicitare de pașaport pentru un minor

La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost recepționată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie, formulată de părintele unui cetățean român minor care, ca urmare a violențelor recente, dorește să revină în România împreună cu familia. Oficiul consular face demersuri pentru soluționarea acestei cereri.

Consulatul monitorizează permanent situația cetățenilor români afectați și păstrează dialogul atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanții comunității de cetățeni români din Irlanda de Nord.

Recomandări pentru cetățenii români din zonă

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

În urmă cu câteva zile, la Belfast, un imigrant a atacat un localnic cu un cuțit, și l-ar fi ucis, dacă alți trecători nu ar fi sărit să-l oprească.

Marți seară, sute de oameni au ieșit pe străzi, iar manifestația a degenerat în violențe. Mai mulți participanți au incendiat autoturisme, clădiri și s-au ciocnit cu forțele de ordine.

Incidentul care a declanșat valul de proteste a avut loc la începutul săptămânii. Un imigrant din Sudan, în vârstă de 30 de ani, a atacat un bărbat, pe o stradă din Belfast. Victima abia a scăpat cu viață, cu ajutorul unor trecători, care l-au oprit pe agresor la timp.