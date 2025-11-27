De ce nu vrea Putin să semneze un acord de pace cu Ucraina. „Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean”

27-11-2025 | 22:17
Vladimir Putin
Getty

Vladimir Putin a declarat că o delegație americană este așteptată să sosească la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina.

Sabrina Saghin

Vorbind joi într-o conferință de presă în timpul unei vizite la Bișkek, Kârgâzstan, Putin a spus că în cadrul recentelor discuții dintre SUA și Ucraina nu s-a convenit asupra niciunui proiect de acord de pace, ci doar asupra unei liste de probleme care urmează să fie discutate, scrie abcnews.

Putin a mai spus că este „inutil” să semneze orice document cu actuala conducere a Ucrainei, susținând că președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy nu are legitimitatea necesară pentru a face acest lucru.

Putin respinge negocierile cu Ucraina

Într-o serie de declarații dure – cele mai ample comentarii ale sale cu privire la ultimul plan de pace propus de SUA până în prezent – Putin a repetat unele dintre cererile cele mai dure ale Rusiei, inclusiv aceea ca trupele ucrainene să se retragă din teritoriul revendicat de Moscova. Putin a exclus semnarea oricărui acord de încetare a focului înainte de retragerea trupelor ucrainene.

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriul ocupat, atunci acțiunile militare vor înceta. Dacă nu vor pleca, atunci vom realiza acest lucru prin forță armată”, a declarat Putin.

maria zaharova moldova
Moscova se teme că Moldova ar putea folosi arme produse în Rusia pentru provocări. Rușii, alarmați de captura din Vama Albița

El a mai spus că recunoașterea ocupației Rusiei asupra Crimeei, Donbasului și unei părți din estul și sudul Ucrainei trebuie să facă parte din negocierile cu SUA.

Putin afirmă că Rusia controlează situația militară

Putin și-a exprimat încrederea în poziția Rusiei pe câmpul de luptă, afirmând că există o „dinamică pozitivă” pe tot frontul. Președintele a declarat că Rusia este „gata, în principiu”, să „lupte până la ultimul ucrainean”.

Înaintea vizitei preconizate a lui Witkoff la Moscova săptămâna viitoare, Putin a declarat că ultimele propuneri de pace ale Americii „pot constitui baza pentru acorduri viitoare”.

„În ansamblu, observăm că partea americană ține cont de poziția noastră, care a fost discutată înainte de Anchorage și după Alaska”, a adăugat el, referindu-se la summitul din august cu Trump.

În anumite domenii, trebuie neapărat să ne așezăm la masă și să discutăm serios anumite probleme specifice”, a spus Putin.

Putin comentează presupusa convorbire interceptată

Putin a răspuns, de asemenea, la întrebări despre o înregistrare divulgată a unei presupuse convorbiri telefonice între trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și consilierul principal al Kremlinului, Yuri Ushakov, în care Witkoff părea să-i ofere lui Ushakov sfaturi despre modul în care Moscova ar putea să-i prezinte lui Trump propriile planuri de pace.

„Este posibil să fie vorba de o știre falsă. Poate că într-adevăr au ascultat convorbirea. De fapt, aceasta este o infracțiune; ascultarea convorbirilor telefonice este ilegală în țara noastră. Nu este vorba despre noi. Este vorba despre lupta de opinii dintre Occidentul colectiv și SUA cu privire la ceea ce trebuie făcut pentru a pune capăt ostilităților.”, a spus Putin.

