Partidul de opoziție din Ungaria, Tisza, și-a mărit avantajul față de Fidesz, partidul de guvernământ al premierului Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, potrivit unui sondaj realizat de Median și preluat de Novinite.

În rândul întregii populații cu vârstă de vot, Tisza conduce cu 11 puncte procentuale. Decalajul se extinde brusc în rândul alegătorilor care au decis deja cum își vor exprima votul, Tisza beneficiind de 55% de sprijin, comparativ cu 35% pentru Fidesz - o diferență de 20 de puncte.

Între respondenții cu preferințe ferme față de partid, avansul este de 13 puncte. Pregătirea pentru prezența la vot diferă, de asemenea: 97% dintre susținătorii Tisza spun că sunt siguri că vor vota, față de 85% dintre susținătorii Fidesz. Comparativ cu sondajul anterior realizat de Median, Tisza a câștigat două puncte, în timp ce Fidesz a pierdut două. În cadrul grupului de alegători hotărâți, sprijinul pentru Tisza a crescut cu patru puncte, iar cel pentru Fidesz a scăzut cu aceeași marjă, mărind decalajul în acest segment cu opt puncte per total.

Partidul de extremă dreapta „Patria Noastră” obține un procent de 6%, minimul necesar pentru reprezentarea parlamentară. Partidul Maghiar Câinele cu Două Cozi și Coaliția Democrată rămân blocate la 1-2%, în timp ce alte partide minore înregistrează sub 1%. Median a realizat sondajul între 18 și 23 februarie.

Securitatea energetică a devenit o problemă politică centrală

Agenția de sondare notează că recentele controverse ar fi putut influența sentimentul alegătorilor. Printre acestea se numără evoluțiile legate de fabrica de baterii Samsung din Göd și un fișier audio înregistrat în secret, despre care se pare că ar fi avut scopul de a afecta reputația figurii opoziției, Péter Magyar. Gradul de conștientizare a ambelor cazuri este ridicat, 89% dintre respondenți declarând că au auzit despre ele.

Securitatea energetică a devenit între timp o problemă politică centrală. Comisia Europeană a confirmat că un transport suplimentar de țiței, aranjat de Grupul MOL, a ajuns la terminalul conductei Adria pentru livrare către Ungaria și Slovacia. Autoritățile croate au declarat că în prezent se transportă doar petrol non-rusesc pe această rută, care în prezent servește drept singurul coridor alternativ de aprovizionare pentru cele două state membre ale UE.

Aprovizionarea prin conducta Druzhba - folosită de mult timp pentru a livra țiței rusesc către ambele țări - a fost oprită pe 27 ianuarie, după ce infrastructura din Ucraina a fost deteriorată în ceea ce Kievul a descris ca un atac cu drone rusești. Grupul de coordonare a petrolului al Comisiei s-a întrunit pentru a evalua riscurile pe termen scurt și securitatea aprovizionării. Ungaria și Slovacia au început să utilizeze rezervele strategice, deși Bruxelles-ul afirmă că stocurile existente rămân adecvate.

Croația examinează dacă ar putea accepta legal transporturi de petrol rusesc pe mare, în condițiile sancțiunilor UE și SUA. Deocamdată, țițeiul non-rusesc continuă să circule normal prin Adria. Croația a indicat că importurile extinse sunt posibile fără a se baza pe aprovizionarea cu Rusia. Ucraina și-a semnalat disponibilitatea de a accelera reparațiile la Drujba și a propus conducta Odessa-Brody ca o posibilă rută alternativă, o soluție pe care oficialii UE o consideră mai viabilă pe termen mediu decât imediat.

Viktor Orban a desfășurat personal militar la instalațiile cheie

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev s-au intensificat. Ungaria a respins cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și a amenințat că va bloca un împrumut propus de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dacă reparațiile conductelor nu vor continua. Prim-ministrul Viktor Orban a acuzat Ucraina că amână în mod deliberat lucrările de restaurare din motive politice, argumentând că întreruperea nu este tehnică, ci are scopul de a exercita presiune asupra Ungariei și Slovaciei.

În urma unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate al Ungariei, Orban a ordonat o protecție sporită a infrastructurii energetice critice, inclusiv desfășurarea de personal militar și echipamente la instalațiile cheie. De asemenea, a fost impusă o interdicție privind dronele în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, de-a lungul graniței cu Ucraina.

„Am ascultat rapoartele serviciilor naționale de securitate și observ că Ucraina pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic maghiar”, a declarat prim-ministrul după evaluarea situației, adăugând că a ordonat o protecție militară sporită a instalațiilor energetice critice, scrie și Euronews.

El a spus că soldați și echipamente pentru respingerea atacurilor vor fi desfășurate în apropierea instalațiilor prioritare și că poliția va patrula zonele din jurul centralelor electrice desemnate, a stațiilor de distribuție și a centrelor de control cu ​​o forță mai mare decât înainte.

Viktor Orban susține că ar putea urma și alte încercări de a submina sistemul energetic al Ungariei și a respins ceea ce a descris ca fiind eforturi de a „șantaja” țara sa înainte de alegeri.