Acest nou blocaj vine în contextul în care România luptă deja cu deficitul bugetar și cu problemele cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, care afectează întreg globul.

De luni până marți, costurile de împrumut ale României au crescut din nou, bursa a deschis pe roșu, pentru a doua zi, iar mediul de afaceri atrage atenția că toți suntem afectați: companii și cetățeni.

Criza politică vine într-un context deja dificil pentru România, spune președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: ”România este într-un moment special, are mari dificultăți de ordin economic, are marea provocare a ajustării bugetare și în plus avem un context internațional puțin spus nefavorabil, care afectează pe toată lumea, încetinire economică, creștere de inflație, asta ne mai lipsea. Deci, noi ne și împușcăm singuri. Țara trebuie totuși să fie guvernată, nu poate să fie jucată la o ruletă politică. Nu se poate admite așa ceva”.

Iar economia reacționează. Bursa de Valori București a deschis din nou pe roșu. Deși indicele BET, indicele principal, a mai recuperat peste zi, de la o scădere de 2 procente dimineața, la aproximativ 1,3% după-amiază, investitorii rămân prudenți.

În astfel de perioade cu turbulențe politice, și costurile de împrumut ale României cresc. Pentru investitori, dar și pentru agențiile de rating, este important să dăm semnale că suntem capabili să continuăm reducerea dificitului bugetar, spune președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu: ”În politică, nu există ceva de nesurmontat, e o artă a posibilului și oamenii inteligenți trebuie să pună pe primul plan interesele românilor. România nu are nevoie de turbulențe politice, România trebuie să continue corecția bugetară, să meargă înainte cu reformele, și nu în cele din urmă să absoarbă cât mai mulți din banii europeni, pentru că la finele lui august se termină acest program PNRR”.

Criza politică bulversează și mediul de afaceri.

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România: „Din păcate, suntem afectați cu toții, întreaga societate, nu numai companiile, nu numai întreprinderile mici şi mijlocii, pentru că existând neajunsuri în implemantarea programelor cum e PNRR, fondurilor europene, existând neajunsuri în reglementări cu privire la controlul asupra costurilor din sfera combustibilului la energie și așa mai departe. Noi nu avem nevoie de o criză mondială pentru a ne băga singuri în crize”.

Pentru moment, euro a rămas sub 5 lei și 10 bani.