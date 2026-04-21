Cum arată cel mai scump apartament din istorie, cumpărat de miliardarul Rinat Ahmetov în Monaco. Are 21 de camere | FOTO

Miliardarul Rinat Ahmetov a cumpărat cu 471 de milioane de euro un apartament cu 21 de camere și o suprafață de 2.500 de metri pătrați, în cea mai scumpă tranzacție imobiliară din istorie. 

Miliardarul Rinat Ahmetov, considerat cea mai bogată persoană din Ucraina, a achiziţionat un apartament cu 21 de camere şi o suprafaţă de aproximativ 2.500 de metri pătraţi în Monaco pentru suma de 471 de milioane de euro, ceea ce îl transformă în cea mai scumpă tranzacţie imobiliară din istorie, informează EFE.

Potrivit agenţiei Bloomberg, care a publicat marţi această ştire, apartamentul se întinde pe cinci etaje în cel mai luxos complex rezidenţial din Principatul Monaco, "Le Renzo", construit într-o zonă din districtul Maraterra de pe malul mării inaugurată de prinţul Albert în 2024.

Rinat Ahmetov are o avere de peste 6 miliarde de euro

Cu mai multe terase care dau spre Marea Mediterană, apartamentul mai dispune de piscină privată, jacuzzi şi cel puţin opt locuri de parcare, conform agenţiei.

Vânzarea s-a finalizat în 2024 şi preţul său depăşeşte suma de 310 milioane de euro obţinute de dezvoltatorul imobiliar Nick Candy pentru vânzarea apartamentului său din cartierul Chelsea din Londra, cel mai scump despre care se ştia până în prezent.

Bloomberg estimează că Ahmetov, aflat la conducerea unui conglomerat industrial care include investiţii în metalurgie, minerit şi energie, deţine o avere de aproximativ şase miliarde de euro.

Investiţiile sale imobiliare au stârnit deja vâlvă. În 2019, Rinat Ahmetov a achiziţionat pe riviera franceză Villa Les Cedres care a aparţinut regelui Leopold al II-lea al Belgiei şi pentru care a plătit 200 de milioane de euro. 

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

