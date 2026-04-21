Considerat „aur verde”, acest produs nu este doar o resursă economică importantă, ci și un simbol al identității culinare a regiunii, potrivit BBC.

La sfârșitul verii, brutarii merg în livezile de fistic pentru a selecta cele mai bune fructe, unele fiind recoltate chiar mai devreme pentru aroma lor intensă. Acestea sunt folosite în deserturi precum katmer sau baclava, preparate care au transformat orașul într-o destinație de top pentru iubitorii de dulciuri.

În Gaziantep, dulciurile au o semnificație profundă culturală, fiind prezente la toate momentele importante din viață, de la nașteri până la înmormântări. Ele sunt și un mod de a întări legăturile dintre oameni.

Brutăriile tradiționale, unele cu o istorie de peste un secol, continuă să prepare deserturi după rețete vechi, folosind ingrediente locale. Baclavaua este considerată „regina” deserturilor, iar producerea ei este privită ca o adevărată artă, care necesită ani de învățare.

Astăzi, peste 70% din producția de fistic a Turciei provine din această regiune, iar turiștii pot explora piețe, brutării și festivaluri dedicate acestui ingredient. Pentru localnici, fisticul și deserturile pe bază de fistic nu sunt doar mâncare, ci o parte esențială din cultură și stilul lor de viață.