Ilie Bolojan a anunțat marți că PNL nu va mai face vreo alianță cu PSD și începe consultări cu grupurile parlamentare pentru susținerea unui guvern minoritar.

Premierul României explică la Știrile ProTV care sunt următorii pași și cum vede el ieșirea din criza politică și economică declanșată de ieșirea PSD de la guvernare.

Andreea Esca: Dle prim-ministru, suntem într-o criză politică majoră. Cum s-a ajuns aici? Părea că faceți concesii de ambele părți, oricum deciziile erau stabilite împreună. Pachetul social cerut de PSD l-ați aprobat, cât anume să tăiați din administrație...

Ilie Bolojan: Când am trecut la reforma în administrație, la măsurile de reduceri de cheltuieli, deja toate lucrurile se duceau cu frâna de mână trasă și PSD, ca partid, a început o politică de opoziție din interiorul puterii și 9 luni de zile m-am făcut că nu aud toate criticile, având convingerea că e o tactică a PSD de a se deroba de răspundere, participând la decizie, pentru că deciziile le-am luat în comun.

Nu s-au mulțumit, că au văzut că nu au efecte electorale. Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o pușculiță, iar baronii locali de la PSD au avut o stare de nemulțumire. Încerci să scapi de cineva care a impus niște reguli.

Andreea Esca: Credeți că momente ca această criză îi fac pe oameni să aibă din ce în ce mai puțină încredere în clasa politică și în menirea ei de a acționa în interesul cetățenilor?

Ilie Bolojan: Cu siguranță se va întâmpla parțial acest lcuru, pentru că oamenii ți-au cerut să-ți consumi energiile nu pe lupte sterile, nu pe lupte pentru guvern, ci pentru țară. Dacă lucrurile se deteriorează, principalii perdanți vor fi cetățenii. PSD, când a generat această criză, a aprins un fitil care nu se știe unde va exploda acest fitil.