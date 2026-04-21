După 14 luni de la jaful din Muzeul din Drents, coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice au ajuns în România.

Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele predate autorităților române sunt în stare bună. Specialiștii noștri au confirmat că sunt piesele originale.

Marți seară, cele trei obiecte prețioase sunt prezentate presei, rămân încă două zile aici, în hol, iar de miercuri le poate admira și publicul. De vineri, coiful și cele două brățări dacice vor fi duse în tezaur, unde vor rămâne până pe 3 mai. Pot fi vizitate de public între orele 10 și 18, iar un bilet costă pentru adulți în jur de 30 de lei.

După data de 3 mai intră în restaurare, nu se știe deocamdată dacă de restaurare se vor ocupa experți români sau străini.

La începutul anului 2025, în luna ianuarie, cele trei piese: Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate din Muzeul din Drents. La începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit coiful dacic și două brățări după mai bine de un an, dar cea de-a treia brățară este încă pierdută.

Pe de altă parte, în urmă cu o săptămână a început în Țările de Jos procesul celor trei suspecți în jaful de anul trecut de la muzeul Drents.