Orban, cel mai eurosceptic lider din Uniunea Europeană, se confruntă cu o cursă strânsă pentru a-și păstra puterea. Unele sondaje plasează opoziția cu câteva procente înaintea partidului de guvernământ, Fidesz. Altele prezic însă victoria formațiunii conduse de Orban.

În contextul tensiunilor dintre Washington și Statele Uniunii Europene, Slovacia și Ungaria sunt cam singurele țări membre care nu-și dezmint loialitatea față de administrația Trump. Și în acest context, șeful diplomației americane a semnat, luni, în Budapesta, un acord de cooperare in domeniul energiei nucleare civile și a confirmat soliditatea legăturilor bilaterale.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Deși sunt în politică de peste 30 de ani, nu-mi amintesc când au mai fost relațiile ungaro-americane atât de bune, de echilibrate, de prietenoase, la cel mai înalt nivel, și asta se datorează președintelui Trump”.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Ați vorbit de „o epocă de aur” a relațiilor bilaterale și nu e o exagerare. Relația noastră este pe cât de bună ar putea fi. Și nu doar la nivel retoric, ci asta se vede în acțiuni. Nu cred că e un mister ce simte președintele (Trump) față de dumneavoastră. Nu putem subestima cât de importante sunt relațiile dintre lideri pentru relațiile dintre țări”.

Vizita lui Marco Rubio a survenit în toiul unei campanii electorale foarte disputate în Ungaria. Iar oficialul american nu s-a ferit să-și declare sprijinul pentru regimul Orban.

Marco Rubio: „Președintele Trump este foarte devotat succesului dumneavoastră pentru ca reușita dumneavoastră e și a noastră și pentru că această relație a noastră în Europa Centrală este vitală pentru interesele americane”.

Susținerea americană e cu atât mai semnificativă după declarațiile electorale scandaloase făcute sâmbătă de premierul Viktor Orban.

Viktor Orban: „Cei care iubesc libertatea nu de Est ar trebui să se teamă, ci de Bruxelles. Politica de demonizare a lui Vladimir Putin este primitivă și neserioasă. În schimb, Bruxelles-ul este o realitate palpabilă și o sursă de pericol iminent”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Și până și un oarecare „Viktor" se mai poate gândi doar la cum își crește burta în loc să-și crească armata pentru a putea împiedica tancurile rusești să se mai întoarcă vreodată pe străzile din Budapesta”.

„Este exact motivul pentru care nu poți deveni membru al Uniunii Europene”, a reacționat Orban prin intermediul rețelelor de socializare.

Pe de altă parte, europenii încă analizează discursul ținut sâmbătă de Marco Rubio la Conferința de securitate de la Munchen.

Boris Pistorius, ministrul federal al Apărării din Germania: „În primul rând, a fost într-adevăr apreciat tonul liniștitor al discursului pentru că a spus limpede că (americanii) vor să înfrunte provocările viitorului împreună cu noi. Asta mi se pare important, pentru că în orice căsnicie mai sunt și crize. Și ai de ales între a lupta și a pleca, a abandona. Ăsta e punctul în care noi luptăm pentru salvarea relației”.