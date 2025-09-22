Orban, premoniții apocaliptice: Aderarea Ucrainei la UE va falimenta Ungaria şi Europa. Budapesta - ultimul bastion al păcii

Stiri externe
22-09-2025 | 18:48
Viktor Orban
Getty

Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenţiei MTI.  

autor
Mihaela Ivăncică

"Toamna aceasta Ungaria va trebui să repete, la multe reuniuni de politică externă, că nu va permite nimănui să meargă la război în numele său. Ungaria este membră a UE şi nu este în război cu nimeni, prin urmare nici UE nu poate fi în război", a spus Viktor Orban.

"Statele pro-război s-ar putea vedea ele însele ca fiind în război, dar ele nu vor putea folosi UE în acest scop atât timp cât o singură ţară se opune. Iar Ungaria se opune", a insistat el.

În acest timp, preşedintele american Donald Trump îşi onorează promisiunile de campanie şi "a început să introducă schimbări profunde în ordinea economică mondială, care se credea înainte rezistentă la şocuri", a remarcat premierul ungar.

O altă evoluţie nouă, a continuat el, este aceea că ţările Sudului Global şi China "pentru prima dată în decenii au ridicat mănuşa şi dau dovadă de forţă şi organizare, în timp ce India şi-a consolidat legăturile cu axa Rusia-China", iar Uniunea Europeană nu se ridică "nici măcar la nivelul aşteptărilor noastre modeste" şi "se elimină singură din clubul exclusivist al puterilor globale".

Citește și
Zsolt Semjen viktor orban
Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc

UE susține aderarea Ucrainei, dar Ungaria avertizează

În discursul susţinut pe 10 septembrie în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la o "economie de război" şi se concentrează pe oferirea de ajutor financiar Ucrainei în timp ce susţine, de asemenea, grăbirea aderării acesteia la UE, lucru care ar falimenta Ungaria şi Europa, a mai spus premierul conservator al Ungariei.

Aderarea Ucrainei la UE va ruina economia Ungariei, va remodela fundamentele agriculturii europene şi Ungaria va deveni din beneficiar net un contributor net în bugetul comunitar, a estimat Orban.

El a amintit de recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, prin care Ungaria se aprovizionează cu petrol rusesc, şi a cerut Kievului să ţină cont de faptul că Ungaria este principalul furnizor de electricitate al Ucrainei. Potrivit premierului Viktor Orban, petrolul şi gazul rusesc sunt esenţiale pentru menţinerea unor costuri scăzute la combustibil pentru gospodăriile ungare. 

O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, Viktor Orban,

Dată publicare: 22-09-2025 18:35

Articol recomandat de sport.ro
Clubul confirmă: "FRF este interesată de antrenorul nostru! Nu e un secret"
Clubul confirmă: "FRF este interesată de antrenorul nostru! Nu e un secret"
Citește și...
Viktor Orban: „Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei”
Stiri externe
Viktor Orban: „Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei”

Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că "poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei", informează MTI.

Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc
Stiri Diverse
Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc

Contracandidatul lui Viktor Orban în alegerile legislative din 2026, Peter Magyar, a fost atacat de vicepremierul Ungariei pentru că a spus, într-o vizită în România, că Oradea este pământ românesc.  

Din nou prieteni fără viză. Donald Trump a reprimit complet Ungaria lui Viktor Orban în programul Visa Waiver
Stiri externe
Din nou prieteni fără viză. Donald Trump a reprimit complet Ungaria lui Viktor Orban în programul Visa Waiver

Ungaria revine complet în Visa Waiver. Autoritățile din SUA au anunțat că Budapesta a rezolvat problemele de securitate pe care le-a acuzat Washingtonul la exlcuderea din program.

Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept
Stiri externe
Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândeşte „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că ţara nordică „se prăbuşeşte”.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: ”Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”
Stiri externe
Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: ”Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat, miercuri, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei, afirmând că ”încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”.

Recomandări
Cristian Mungiu: „Acasă întotdeauna se spunea: pregătește-te pentru ziua în care se va întoarce războiul, că stăm lângă ruși”
Interviurile Stirileprotv.ro
Cristian Mungiu: „Acasă întotdeauna se spunea: pregătește-te pentru ziua în care se va întoarce războiul, că stăm lângă ruși”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, despre cel mai recent proiect cinematografic la care a contribuit ca scenarist, Jaful secolului, în regia Teodorei Ana Mihai.

ONU: Unii medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”
Stiri externe
ONU: Unii medici ruși torturează deținuți. Un chirurg a operat un prizonier, apoi i-a scrijelit pe abdomen ”Glorie Rusiei”

Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului, relatează luni dpa.  

Sondaj INSCOP Research: Jumătate dintre români ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat
Stiri actuale
Sondaj INSCOP Research: Jumătate dintre români ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat

Jumătate dintre români ar fi dispuşi să acorde votul lor la viitoarele alegeri unui partid nou înfiinţat, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-9 septembrie 2025.

Top citite
1 vinete coapte
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă
2 Horoscop luna Neti Sandu și Andreea Marinescu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Septembrie 2025

49:06

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28