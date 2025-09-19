Viktor Orban: „Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei”

Stiri externe
19-09-2025 | 09:12
viktor orban baile tusnad
AFP

Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că "poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei", informează MTI.

autor
Ioana Andreescu

În postarea sa, premierul Viktor Orban a enumerat şapte cazuri în care Suedia a acţionat împotriva Ungariei.

"O scurtă reamintire", a început şeful guvernului de la Budapesta, menţionând că Suedia a intervenit împotriva Ungariei în cazul încălcării legii de protecţie a copilului.

A continuat spunând că Suedia a "votat pentru excluderea celor mai multe universităţi ungare din Erasmus şi Horizon şi pentru îngheţarea a mai mult de jumătate din fondurile UE", iar guvernul suedez "a intervenit împotriva Ungariei în instanţă când am contestat decizia discriminatorie Erasmus/Horizon a Comisiei".

Premiul Ungariei a remarcat, de asemenea, că guvernul suedez a făcut presiuni constante pentru faza următoare a articolului 7 (ce prevede cele mai severe sancţiuni pe care UE le poate aplica unui stat care încalcă legislaţia şi valorile Uniunii, n.r), un ministru suedez făcând chiar remarci precum "Trebuie să ne ridicăm vocea la copil".

Sursa: Agerpres

Etichete: Suedia, Viktor Orban, declaratii,

Dată publicare: 19-09-2025 09:12

