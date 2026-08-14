Viktor Orban a cumpărat 26 de clădiri istorice în România. Unde se află singura pe care a reușit s-o renoveze

Fostul premier Viktor Orban a cumpărat din banii Ungariei 41 de clădiri istorice, dintre care 26 în România, prin achiziții dublate apoi de investiții în renovări cu o valoare totală estimată la 100 de milioane de euro, scrie publicația maghiară Nepszava, care citează HVG.

Toate cele 41 de clădiri cumpărate de Orban sunt, practic, ruine, iar din cele 26 achiziționate în România pentru reabilitare, una singură a fost renovată: Hotelul Pannonia din Satu Mare.

Situația este cu atât mai complicată, cu cât agenția înființată de Viktor Orban pentru aceste achiziții în străinătate se va desființa la finalul acestei luni. Astfel, Fundația Central European pentru Conservarea Patrimoniului Construit (KEOMA), care a achiziționat proprietăți în tot Bazinul Carpatic și a fost fondată în 2021, va fi dizolvată la sfârșitul lunii august, împreună cu alte fundații, dar noul guvern va trebui să facă ceva cu clădirile în mare parte dărăpănate pe care Viktor Orban le-a cumpărat la un preț ridicat. Dar, deocamdată, nu există niciun concept sau bani pentru această sarcină costisitoare.

Sume vehiculate care duc spre 100 de milioane de euro

Zoltán Tarr, ministrul Relațiilor Sociale și Culturii, a declarat că, deși ordinul de desființare a fost semnat în timpul mandatului său, întrucât KEOMA nu îndeplinea nicio sarcină culturală (a acumulat doar active imobiliare uriașe), aceasta a fost predată Ministerului Transporturilor și Investițiilor.

Publicațiile citate spun că Ministerul Culturii a atașat și o notă la această predare, în care a atras atenția asupra conservării și dezvoltării clădirilor importante pentru protejarea patrimoniului. Dar aceasta reprezintă doar un sfert din portofoliu.

Proprietățile, care au fost achiziționate pentru un total de zeci de miliarde de forinti și au necesitat cel puțin aceeași sumă de investiții, au fost achiziționate cu o asemenea viteză încât nu au existat nici suficienți bani, nici timp pentru scopul real, renovarea și utilizarea, precizează sursele citate.

În condițiile în care 10 miliarde de forinți înseamnă 27,5 milioane de euro, estimarea prezentată de presa maghiară poate duce și la 100 de milioane de euro.

Hotel Dacia (fost Pannonia) din Satu Mare, singura clădire cumpărată de Viktor Orban care a fost reabilitată

Lista oficială obținută de HVG – întocmită acum aproximativ 2 ani – menționează 41 de clădiri: 26 în România, 11 în Slovacia, 2 în Croația, câte una în Slovenia și una în Serbia.

Doar clădirea istorică de pe strada Nyerges din Bratislava (care a fost ambasada Ungariei până în 2018) și fostul elegant Hotel Pannónia din Trenčín se află în „faza de licitație pentru construcție”, restul fiind în „faza de pregătire” sau „faza de planificare”, sau chiar cu precizarea oficială că „nu există nicio sarcină”.