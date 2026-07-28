Parlamentul Ungariei a votat înfiinţarea unei noi agenţii care sprijină aplicarea legii în lupta împotriva corupţiei, relatează marţi dpa și Agerpres.

Noua Autoritate Naţională pentru Recuperarea Activelor (NVVH) a fost aprobată de parlamentari cu 143 de voturi pentru şi 47 împotrivă. Voturile împotrivă au venit din partea partidului Fidesz al fostului premier Viktor Orban.

"Fidesz a votat, bineînţeles, împotrivă pentru că nu vrea să combată corupţia", a declarat noul prim-ministru Peter Magyar într-o intervenţie video pe Facebook.

Noua autoritate este un "pas uriaş" către îndeplinirea "unuia dintre cele mai importante angajamente ale noastre", a spus el. ”Zi istorică, decizie istorică. Să înceapă adevărata curățenie!”, a adăugat Peter Magyar, într-o altă postare pe Facebook.

Potrivit Index, NVVH ar urma să își înceapă activitatea în maxim 2 luni, în ciuda eforturilor disperate depuse de Fidesz și Viktor Orban. Aceștia au încercat blocarea proiectului la Curtea Constituțională, unde au contestat, de asemenea, și legea care permite Ungariei recuperarea sumei de 6.000 de miliarde de forinți blocate de Viktor Orban, din fondurile europene cuvenite maghiarilor.

Rolul NVVH, potrivit Tisza: Recuperarea bunurilor furate de Viktor Orban

Sarcina organizaţiei este "să recupereze cât mai multe bunuri furate şi să le pună din nou la dispoziţia statului, în beneficiul naţiunii", a scris partidul TISZA. "Zeci de mii de miliarde de forinţi de la stat au ajuns în buzunare private prin corupţie şi tranzacţii ilegale în ultimele două decenii", a mai spus el.

Janos Boka, preşedintele grupului parlamentar Fidesz-Partidul Popular Creştin Democrat (KDNP), a condamnat noua autoritate numind-o o "forţă de poliţie politică" şi a comparat-o cu poliţia secretă a dictaturii comuniste, care s-a încheiat în 1989.

Aceasta va putea acum "monitoriza, urmări şi distruge pe oricine", a scris Boka pe Facebook. "Chiar şi activele persoanelor fizice şi ale companiilor pot deveni ţinta răzbunării politice şi a intimidării", a mai spus el.