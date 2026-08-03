Reuters: Companiile apropiate de Viktor Orban se reorganizează după schimbarea puterii în Ungaria. Unele ar putea dispărea

Analiştii avertizează că unele firme ar putea chiar să dispară în noul context, potrivit Reuters, citează News.ro.

Sandor Scheer, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii de construcţii din Ungaria, Market Epito, a declarat pentru Reuters că firma se adaptează deja la noua realitate.

Compania, asociată omului de afaceri Istvan Garancsi, apropiat al fostului premier Viktor Orban, a obţinut aproximativ un sfert din venituri din contracte publice, inclusiv pentru construirea unor stadioane de fotbal.

Potrivit lui Scheer, compania se pregăteşte să renunţe la marile proiecte finanţate de stat şi să se concentreze pe proiecte mai mici, precum locuinţe şi infrastructură locală.

Reforma promisă de noul guvern

Guvernul condus de Peter Magyar a prezentat în iunie un amplu pachet de măsuri anticorupţie, în încercarea de a îndeplini condiţiile impuse de Uniunea Europeană pentru deblocarea fondurilor europene.

În perioada guvernării Orban, numeroase companii apropiate puterii au beneficiat de acces preferenţial la licitaţii publice şi la cheltuielile statului. Un raport OECD din 2024 arăta că Ungaria avea un număr neobişnuit de mare de licitaţii cu un singur ofertant, iar un studiu al centrului anticorupţie CRCB a concluzionat că existau dovezi clare de favoritism politic în achiziţiile publice.

Bursa penalizează firmele considerate apropiate de fostul regim

Schimbarea politică s-a reflectat deja pe piaţa bursieră. Acţiunile unor companii considerate apropiate de cercul lui Viktor Orban, precum Opus Global, Appeninn, 4iG şi MBH Bank, au scăzut puternic, în timp ce restul pieţei a fost susţinut de optimismul investitorilor privind un mediu economic mai competitiv.

Noul executiv a anunţat că va reanaliza contractele în domenii precum construcţiile, apărarea şi mass-media.

Unele companii ar putea dispărea

Printre cele mai vulnerabile sunt firmele care au depins aproape exclusiv de contractele publice pentru infrastructură. Guvernul a suspendat deja extinderea unui tronson de autostradă şi a cerut constructorului Duna Aszfalt să restituie fondurile primite înaintea alegerilor.

Reprezentanţii Duna Aszfalt susţin, însă, că firma are experienţa necesară pentru a concura într-o piaţă deschisă şi afirmă că nu se tem de noile condiţii.

Analiştii apreciază că procedurile de achiziţii mai transparente vor crea oportunităţi pentru investitori internaţionali şi vor elimina avantajele politice de care au beneficiat unele companii în trecut.

„Mă aştept la schimbări majore şi cred că unele dintre aceste companii vor dispărea”, a declarat Orsolya Raczova, analist la Eurasia Group.