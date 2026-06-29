Guvernul Tisza lucrează non-stop pentru Ungaria, a declarat noul premier Peter Magyar luni, în Parlament, în evaluarea primelor 50 de zile de guvernare, scrie Hirado. „50 de zile, 1.200 de ore, lucrăm non-stop pentru Ungaria”, a spus premierul, potrivit căruia ”deciziile trebuie luate în fiecare oră, pentru că în fiecare oră apar noi dovezi că Viktor Orbán și complicii săi au lăsat această țară într-o stare catastrofală”.

Magyar susține că ceea ce a moștenit Guvernul Tisza ”nu a fost creat în 1.200 de ore, ci în 16 ani, oră de oră, contract de contract, numire de numire, furt cu furt”.

Péter Magyar a anunțat că în ultimele 50 de zile au fost înființate Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Afacerilor Copilului, Ministerul pentru Mediul de Viață, Ministerul pentru Economia Agrară și Alimentară și Ministerul Dezvoltării Rurale și Urbane, care sunt independente. În aceste prime 50 de zile, guvernarea prin decrete a fost desființat, Ungaria s-a întors în Europa și a fost lansată Operațiunea Focul Purificator.

Dacă nu se aduc banii europeni blocați de Viktor Orban la Bruxelles, Ungaria ar avea cel mai mare deficit din istoria sa

Guvernul anterior a înșelat în mod deliberat țara și poporul, a declarat Péter Magyar. El a comparat politica bugetară a cabinetului precedent cu ruleta rusească: în timp ce guvernul Orbán mințea poporul maghiar în legătură cu deficitul bugetar din acest an de 3,7% și apoi de 5%, aparatul său folosea deja cifra de 6,8% în aprilie, iar astăzi putem deja vedea că, dacă nu ar aduce acasă trilioanele UE destinate Ungariei, bugetul ar arăta probabil cel mai mare deficit înregistrat vreodată, cu o rată care se apropie de 8,3% din PIB.

Conform declarației sale, guvernul anterior a acționat conștient, calculat și cu o iresponsabilitate dincolo de imaginația sa, timp de ani de zile. Și-a construit partea de venituri pe surse UE despre care știau că nu vor intra în țară din cauza corupției lui Orbán și a lăsat noul guvern cu obligații în valoare de câteva miliarde de euro.

Magyar a adăugat că, la ședința informală de guvern din weekend, membrii cabinetului, cu intenții bune și apoi din ce în ce mai disperați, au căutat logică, sens și beneficii sociale în spatele deciziilor guvernului anterior, dar nu le-au găsit.