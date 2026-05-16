Autoritățile au cerut teste suplimentare pentru confirmarea completă a infecției cu hantavirus, întrucât pacientul nu ar fi avut istoric de călătorii, scrie publicația ungară magyarnemzet.hu.

O infecție cu hantavirus a fost confirmată vineri în România, la un pacient din Partium, potrivit agenției Agerpres, însă Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) tratează cazul drept o suspiciune până la efectuarea unor analize de laborator suplimentare. Hantavirusul a intrat recent în atenția publică după ce o navă de croazieră a trebuit evacuată în urma identificării unor persoane infectate la bord.

Potrivit Agerpres, pacientul, internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, este în stare bună. Acesta a fost internat pe 8 mai cu febră, iar vineri un test PCR pentru detectarea materialului genetic al hantavirusului a ieșit pozitiv. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare.

Bărbatul se află de 3 ani la Psihiatrie

Conform comunicatului INSP, pacientul nu călătorise în străinătate și nu intrase în contact cu persoane infectate cu hantavirus. Probele au fost trimise la București, la Institutul Cantacuzino.

Pacientul transferat la spitalul de urgență din Arad la începutul lunii mai, era tratat din iulie 2023 la Spitalul de Psihiatrie Ștei. Instituția cu regim de maximă siguranță din județul Bihor tratează persoane condamnate care nu pot fi încarcerate din cauza bolilor psihice, dependențelor sau altor probleme.

Patru angajați ai spitalului din Ștei au fost trimiși în judecată vara trecută, după ce o comisie ONU a întocmit un raport în 2024, susținut de imagini video, potrivit căruia infirmieri ar fi torturat pacienți cu dispozitive cu electroșocuri, i-ar fi ținut în condiții mizere, i-ar fi abuzat și le-ar fi oferit alimente expirate, mai scriu jurnaliștii maghiari.

Într-un comunicat anterior, Institutul Național de Sănătate Publică a reamintit că Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) consideră riscul de infectare pentru populația generală din Europa ca fiind foarte scăzut.

În ultimii ani, în România au fost confirmate 15 infecții cu hantavirus: patru în 2023, trei în 2024, șapte în 2025 și una anul acesta. Nava de croazieră MV Hondius a trebuit recent evacuată după identificarea unor persoane infectate la bord.