Conform unui comunicat al ministerului, şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a informării şi a atenţionării meteo, dar şi a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă a fost condus de secretarul de stat Raul Pop.

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont de evoluţia hidrometeorologică din următoarele zile, când vremea se va răci semnificativ. Se impune o atenţie deosebită în judeţele unde este emis Cod Portocaliu de inundaţii, deoarece sunt prognozate cantităţi importante de precipitaţii, unele chiar în intervale scurte. Nu putem exclude producerea de evenimente deosebite şi, tocmai de aceea, se impune menţinerea fluxului informaţional cu toate autorităţile. ANAR a informat că trimis deja o adresă pentru pregolirea acumulărilor din zonele vizate de Cod Portocaliu. Trebuie să ne asigurăm că autorităţile locale primesc toate avertizările şi că primăriile din zonele afectate de aceste coduri sunt pregătite conform procedurilor. De asemenea, ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.