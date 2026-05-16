Utilizatorii vor putea începe o sesiune incognito apăsând pe o nouă pictogramă din conversațiile individuale cu Meta AI. Compania a precizat că funcția va fi disponibilă și în aplicația separată Meta AI, scrie techcrunch.com.

Conversațiile incognito vor fi lansate pe WhatsApp și în aplicația Meta AI în următoarele luni.

Mesajele nu vor fi salvate

Meta susține că aceste conversații nu sunt salvate, iar mesajele vor dispărea automat după închiderea chatului. Sesiunea se va încheia și dacă utilizatorul închide aplicația sau blochează telefonul, iar Meta AI va pierde contextul acelei conversații.

„Oamenii încep să folosească inteligența artificială pentru orice, inclusiv pentru unele dintre cele mai private gânduri ale lor, fie că este vorba despre întrebări financiare sau medicale, fie despre sfaturi privind cum să răspundă unui mesaj dificil de la un prieten sau coleg. Credem că este foarte important să le oferim posibilitatea de a pune aceste întrebări cât mai privat posibil”, a declarat Alice Newton-Rex, vicepreședinte de produs la WhatsApp, pentru TechCrunch.

Compania pregătește de ceva timp infrastructura pentru conversații AI securizate pe WhatsApp. Anul trecut, Meta a prezentat infrastructura sa de procesare privată, care permite dezvoltarea unor funcții bazate pe inteligență artificială fără a compromite criptarea end-to-end. De atunci, WhatsApp a introdus funcții precum rezumatele mesajelor generate cu AI, care folosesc această arhitectură.

Newton-Rex a spus că Meta a folosit modele mai mici pentru funcțiile anterioare, însă noul chat incognito utilizează cel mai recent model al companiei, Muse Spark, lansat luna trecută.

Compania lucrează deja la următoarea funcție bazată pe infrastructura sa de procesare privată. Numită Side Chat, aceasta le va permite utilizatorilor să folosească Meta AI direct în conversații pentru a pune întrebări și a primi răspunsuri în mod privat, fără ca ceilalți participanți la chat să fie notificați sau să poată vedea interacțiunea.

În prezent, utilizatorii trebuie să eticheteze un mesaj și să adreseze o întrebare asistentului AI pentru a primi un răspuns vizibil tuturor participanților la conversație. Dacă vor să pună o întrebare în privat, trebuie să copieze textul într-o fereastră separată de chat.

Decizia Meta de a introduce conversații private cu AI vine într-un moment important. Luna trecută, Reuters a citat avocați care au avertizat că discuțiile utilizatorilor cu un chatbot AI ar putea fi folosite împotriva lor în procese.