Procurorii spun că aceștia ar fi profitat de persoane în vârstă cu o situație financiară bună, pe care le-ar fi convins să plătească sume uriașe pentru reparații la morminte, multe inutile sau supraevaluate. Ca să îți convingă victimele unul dintre ei ar fi spus că este preot.

Corespondent ȘtirileProTV: S-au făcut percheziții atât aici la Cimitirul Bellu, cât și cât și acasă la suspecți, doi dintre ei au fost arestați pentru 30 de zile, alți doi au primit arest la domiciliu într-un dosar penal pentru înșelăciune și uz de fals. Procurorii au căutat inclusiv acte care ar fi fost folosite pentru a susține tot ce făceau, surse din anchetă spun că aceștia sunt angajați ai cimitirului, lucrători autorizați pentru a oferi servicii, mai exact renovarea ori întreținerea mormintelor. Indivizii ar fi folosit diferite metode pentru a-și convinge victimele. Până acum ancheta a scos la iveală că cel puțin două persoane ar fi fost convinse să ofere sume mari de bani pentru a accepta lucrări inutile ori pentru a plăti mai mulți bani pentru aceleași lucrări, iar sumele ar fi fost depășite de valoarea lor reală. Unul dintre suspecți s-ar fi dat chiar preot pentru a câștiga încrederea, alți doi ar fi reușit să obțină bani fără drept fără a-i mai întoarce. Totul ar fi funcționat timp de aproape un an, de martie anul trecut până în martie anul acesta, iar prejudiciul depășește 850.000 de lei.