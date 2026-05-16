Alexandru Nazare spune că decizia reflectă efectele măsurilor de consolidare fiscală, însă avertizează că România trebuie să continue reformele și atragerea fondurilor europene pentru a evita o retrogradare.

El a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că reconfirmarea de către S&P a ratingului investiţional este un semnal important pentru economia României şi pentru încrederea investitorilor, cu atât mai mult cu cât această evaluare vine în urma convocării unui comitet ad-hoc - o procedură excepţională, organizată în afara calendarului obişnuit, pe fondul evoluţiilor politice recente din România.

„Menţinerea ratingului recomandat investiţiilor într-un context extern şi intern complicat, în care implicarea directă a premierului Ilie Bolojan a contat semnificativ în susţinerea mesajului de stabilitate şi credibilitate fiscală, evidenţiază încă o dată eficienţa măsurilor de consolidare adoptate. S&P remarcă reducerea deficitului bugetar în primul trimestru, controlul mai strict al cheltuielilor şi rolul esenţial al fondurilor europene pentru stabilitatea economică şi continuarea investiţiilor. În ultimele luni, Ministerul Finanţelor a avut un dialog permanent şi extrem de dificil cu agenţiile de rating şi investitorii internaţionali, într-un context marcat de incertitudine politică, presiuni externe şi volatilitate regională. Menţinerea ratingului investiţional a presupus un efort constant de credibilizare şi o demonstraţie continuă a faptului că România îşi poate respecta angajamentele”, a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

El a adăugat că acest echilibru este însă unul fragil şi se poate menţine doar dacă este dublat permanent de cifrele execuţiei bugetare şi de sumele atrase din PNRRR.

„Altfel spus, nu ne permitem accidente de parcurs. Perspectiva rămâne negativă, iar agenţia avertizează clar asupra riscurilor: instabilitatea politică, întârzierea reformelor, presiunile externe şi eventuala inconsistenţă în reducerea deficitului în 2027 sunt principalii factori care ar putea duce la retrogradare. Mesajele sunt ferme: trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele şi atragerea fondurilor europene din PNRR, SAFE şi politica de coeziune. Menţinerea ratingului nu trebuie privită ca o garanţie permanentă - este rezultatul unui echilibru fin pe care îl menţinem în relaţie cu agenţiile internaţionale. Al unor decizii dificile, al disciplinei bugetare şi al credibilităţii pe care România trebuie să o transmită continuu investitorilor şi partenerilor internaţionali”, a precizat ministrul.

Nazare: România are nevoie de disciplină fiscală

Potrivit acestuia, menţinerea conduitei şi a disciplinei fiscal - bugetare, dublate de proiecţia unui buget credibil pentru 2027 pot, de asemenea, să constituie motive temeinice pentru revenirea la o perspectivă stabilă din toamnă, ceea ce ar scoate România din zona de risc imediat în privinţa unui potenţial downgrade şi ar sprijini scăderea costurilor de finanţare.

„Următoarea misiune S&P în România va fi în luna septembrie, iar raportul periodic va fi publicat în octombrie. Responsabilitatea, seriozitatea şi continuitatea rămân elementele - cheie în perioada următoare”, a punctat ministrul interimar la Finanţelor.

S&P Global Ratings a reconfirmat vineri ratingurile pentru datoria pe termen lung şi scurt a României, la "BBB minus/A-3", însă perspectiva asociată rămâne negativă.