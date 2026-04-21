”Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut (...). Este extrem de important”, a declarat ea la Luxemburg, cu o zi înaintea unei reuniuni a ambasadorilor Celor 27, care urmează să se pronunţe în acest subiect. Aprobarea acestui împrumut ”nu poate aştepta o schimbare de Guvern, ea este necesară cât mai rapid posibil”, a declarat, la rândul său, ministrul german de Externe Johann Wadephul, la sosirea sa la o reuniune a şefilor diplomaţiilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE).

Posibilă ridicare a veto-ului ungar

Cei 27 speră să ajungă la o deblocare a acestui împrumut miercuri, la o reuniune la Bruxelles a ambasadorilor, printr-o ridicare a veto-ului ungar.

Duminică, premierul ungar în exerciţiu Viktor Orban a reiterat pe X că va accepta o ridicare a veto-ului său doar cu condiţia ca Ungaria să primească din nou petrol rusesc printr-un oleoduct care traversează Ucraina, avariat în ianuarie în atacuri ruseşti.

Budapesta a sugerat însă că acest oleoduct ar putea să fie repornit marţi la prânz, de către Ucraina, ceea ce ar permite ridicarea acestui veto ungar.

Probleme grave în SUA din cauza conspiraționiștilor care nu acceptă decât transfuzii de sânge ”nevaccinat”. Ce se întâmplă

Însă Kievul nu a confirmat încă această repornire.

Sprijin european şi optimism după alegeri

Acest împrumut, aprobat de către UE, urmează să permită Ucrainei să-şi finanţeze războiul cu Rusia şi să asigure cheltuielile statului ucrainean în perioada 2026-2027.

UE a prevăzut să verse 45 de miliarde de euro din sumă anul acesta şi aceeaşi sumă în 2027.

Pe de altă parte, preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat luni ”rezonabil de optimist” cu privire la posibilitatea deblocării împrumutului în urma înfrângerii lui Viktor Orban în alegerile legislative.

După plecarea lui Orban, ”începe o nouă eră în Ungaria (...) şi o nouă eră în Europa (...)”, a declarat, într-o conferinţă de presă, la Gdansk, în Polonia, preşedintele francez.

”Putem să fim rezonabil de optimişti cu privire la progresul şi implementarea împrumutului”, a declarat Emmanuel Macron.