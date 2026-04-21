”Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut (...). Este extrem de important”, a declarat ea la Luxemburg, cu o zi înaintea unei reuniuni a ambasadorilor Celor 27, care urmează să se pronunţe în acest subiect. Aprobarea acestui împrumut ”nu poate aştepta o schimbare de Guvern, ea este necesară cât mai rapid posibil”, a declarat, la rândul său, ministrul german de Externe Johann Wadephul, la sosirea sa la o reuniune a şefilor diplomaţiilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE).

Posibilă ridicare a veto-ului ungar

Cei 27 speră să ajungă la o deblocare a acestui împrumut miercuri, la o reuniune la Bruxelles a ambasadorilor, printr-o ridicare a veto-ului ungar.

Duminică, premierul ungar în exerciţiu Viktor Orban a reiterat pe X că va accepta o ridicare a veto-ului său doar cu condiţia ca Ungaria să primească din nou petrol rusesc printr-un oleoduct care traversează Ucraina, avariat în ianuarie în atacuri ruseşti.

Budapesta a sugerat însă că acest oleoduct ar putea să fie repornit marţi la prânz, de către Ucraina, ceea ce ar permite ridicarea acestui veto ungar.

Însă Kievul nu a confirmat încă această repornire.

Sprijin european şi optimism după alegeri

Acest împrumut, aprobat de către UE, urmează să permită Ucrainei să-şi finanţeze războiul cu Rusia şi să asigure cheltuielile statului ucrainean în perioada 2026-2027.

UE a prevăzut să verse 45 de miliarde de euro din sumă anul acesta şi aceeaşi sumă în 2027.

Pe de altă parte, preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat luni ”rezonabil de optimist” cu privire la posibilitatea deblocării împrumutului în urma înfrângerii lui Viktor Orban în alegerile legislative.

După plecarea lui Orban, ”începe o nouă eră în Ungaria (...) şi o nouă eră în Europa (...)”, a declarat, într-o conferinţă de presă, la Gdansk, în Polonia, preşedintele francez.

”Putem să fim rezonabil de optimişti cu privire la progresul şi implementarea împrumutului”, a declarat Emmanuel Macron.