Surse din interior au confirmat că Gaspar Orban, fiul lui Viktor Orban, urmează să părăsească Forțele Armate Ungare imediat ce cererea sa de eliberare va fi aprobată, relatează dailynewshungary.com.

Acest lucru vine pe fondul unor rapoarte privind starea de urgență introdusă de guvernul tatălui său din cauza războiului din Ucraina, care a împiedicat mulți soldați maghiari să părăsească armata în ultimii ani.

Gaspar Orban se întoarce la viața civilă

Kontroll, o publicație de presă apropiată de Partidul Tisza, a raportat că Gaspar Orban a depus cererea înainte de alegerile din 12 aprilie.

444.hu a confirmat acest lucru prin surse din interior, citată de dailynewshungary.com.

Deși data exactă a depunerii nu a putut fi confirmată, Orban a avut discuții relevante de personal, surse indicând că a existat un acord reciproc privind plecarea sa.

Cine este Gaspar Orban

Gaspar Orban, născut la 7 februarie 1992, este jurist de profesie, fost mijlocaș la clubul de fotbal Puskas Akademia FC și fost lider al mișcării creștin-carismatice Felhaz.

El s-a alăturat Forțelor Armate Ungare ca soldat contractual în 2019 și, în 2020, a urmat pregătire de elită la Academia Militară Regală Sandhurst din Marea Britanie, împreună cu căpitanul Szilveszter Palinkas.

Palinkas a povestit într-un interviu dinaintea alegerilor că Orban a finalizat cursul fără „ajutor” din partea superiorilor, deși propriul său comandant fusese avertizat anterior să se asigure că fiul premierului nu eșuează, deoarece acest lucru le-ar putea încheia carierele.