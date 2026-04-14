Péter Magyar a declarat că a discutat deja cu 10 lideri europeni, la o zi după ce victoria sa zdrobitoare a pus capăt celor 16 ani de guvernare neîntreruptă a lui Viktor Orbán în Ungaria.

Cu toate acestea, el a afirmat că nu îl va suna pe Vladimir Putin, un partener apropiat al lui Orbán, deși ar vorbi cu acesta dacă liderul rus l-ar suna.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor, în timpul unei conferințe de presă maraton de trei ore, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aș spune să pună capăt, vă rog, după patru ani, uciderilor și să încheie acest război”.

Moscova a declarat că respectă victoria lui Magyar și se așteaptă să mențină relații „pragmatice” cu Budapesta.

Orbán a fost, de asemenea, un aliat cheie al președintelui american Donald Trump, care l-a susținut pentru a câștiga alegerile de duminică, iar vicepreședintele JD Vance a întărit acest lucru printr-o vizită de campanie de două zile, săptămâna trecută.

Magyar a declarat jurnaliștilor că nici el nu-l va suna pe Trump, dar, dacă Trump l-ar suna, i-ar spune că se bucură, întrucât sunt „aliați puternici în NATO”, și l-ar invita să participe la cea de-a 70-a aniversare a revoltei maghiare împotriva ocupației sovietice, în octombrie anul viitor.

Cine este Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei

Péter Magyar, un fost apropiat al puterii de la Budapesta, a obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare de duminică și a pus capăt dominației lui Viktor Orban din ultimii 16 ani.

„Am eliberat Ungaria!”, a proclamat Péter Magyar duminică seară, de pe o estradă instalată pe malul Dunării, pe fundalul emblematicei clădiri a Parlamentului ungar, în uralele a zeci de mii de susţinători, dintre care unii au lansat focuri de artificii.

"Împreună am făcut să cadă regimul Orbán!", a declarat el, după ce străbătuse mulţimea compactă, cu drapelul Ungariei în mână, potrivit Agerpres.

Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, după numărarea a aproape 99% din voturi, formaţiunea sa Tisza a câştigat 138 din cele 199 de locuri ale parlamentului cu 53, 56% din voturi, faţă de 55 de locuri şi 37,86% din voturi pentru partidul Fidesz al lui Viktor Orbán. Prezenţa la vot a înregistrat un record de 79,50%.

Cu două treimi din Parlament, Tisza va avea puterea necesară să anuleze reformele făcute de Viktor Orbán în ultimii ani.

Cine este Péter Magyar

Péter Magyar nu a fost un „outsider” clasic. Până în februarie 2024, el făcea parte din cercul de putere al partidului Fidesz, formațiunea lui Viktor Orbán.A intrat în politică încă din facultate și a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile-cheie ale guvernului, fost ministru al Justiției. A lucrat în diplomație, inclusiv la reprezentanța Ungariei pe lângă UE, și a ocupat funcții în companii de stat, notează BBC.