Liderul opoziției, Péter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare: două treimi dintre locuri, în Parlament. „Împreună am eliberat Ungaria", au fost primele sale declarații, în fața susținătorilor.

După numărarea a aproape 99% dintre secțiile de vot, partidul său, Tisza, a obținut 138 de mandate în Adunarea Națională, din totalul de 199, cu 53,6% din voturi.

În schimb, formațiunea aflată până acum la guvernare, Fidesz, condusă de Viktor Orbán, a obținut doar 55 de mandate, cu un scor de 37,8%.

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție: „Am reușit! Împreună am schimbat regimul Orbán. Împreună am eliberat Ungaria. Ne-am recâștigat țara!”

În discursul victoriei, întrerupt deseori de urale și aplauze, Peter Magyar le-a mulțumit celor 3 milioane și jumătate de oameni care l-au votat. Le-a promis să intensifice lupta împotriva fraudei și a corupției și să tragă la răspundere guvernul în exercițiu pentru acțiunile sale din ultimii 16 ani.

În plus, vrea ca Ungaria să devină un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO.

Vorbind de pe o scenă amplasată pe malul Dunării, cu Parlamentul Ungariei în spate, liderul Opoziției a spus că dorește să viziteze Varșovia în prima sa călătorie peste hotare, apoi va merge la Viena. Și Bruxelles, unde va începe demersurile pentru a convinge Uniunea Europeană să elibereze fondurile destinate țării sale.

Péter Magyar: „ Toate semnele indică o majoritate solidă de două treimi în Adunarea Națională. Acest lucru înseamnă un transfer de putere pașnic și eficient.”

Asta înseamnă că noul guvern, condus de Peter Magyar, va putea anula reformele lui Viktor Orbán, fostul său aliat.

După 16 ani la putere și patru mandate, Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Viktor Orbán, liderul partidului Fidesz: „Rezultatul alegerilor este clar unul dureros pentru noi. Dar, indiferent de rezultat, vom continua să slujim națiunea maghiară și patria noastră, din opoziție.”

Alegerile parlamentare din Ungaria au fost marcate și de o prezență-record la vot. Aproape 80% dintre alegători s-au prezentat la urne.

Peter Magyar spune că nu intenționa să devină o figură politică de prim-plan. Însă, motivat de ceea ce el considera a fi corupție și politici antidemocratice, a anunțat noua mișcare politică - Tisza - pentru a contesta Fidesz, deși împărtășea unele orientările conservatoare ale acestei formațiuni.

În ultimii doi ani, a vizitat orașele mici și satele în care Fidesz domina în mod tradițional. A ținut până la șapte discursuri pe zi – iar duminică seară, acest efort s-a transformat într-o victorie zdrobitoare.