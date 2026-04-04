Peter Magyar nu este un „outsider” clasic. Până în februarie 2024, el făcea parte din cercul de putere al partidului Fidesz, formațiunea lui Viktor Orban.A intrat în politică încă din facultate și a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile-cheie ale guvernului, fost ministru al Justiției. A lucrat în diplomație, inclusiv la reprezentanța Ungariei pe lângă UE, și a ocupat funcții în companii de stat, notează BBC.

Ruptura s-a produs însă pe fondul unui scandal major: grațierea unui individ implicat în mușamalizarea unui caz de abuz sexual într-un cămin de stat. Scandalul a dus la demisia președintei Katalin Novak și a Judit Varga.

Pentru Magyar, momentul a fost decisiv. „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care cei care conduc se ascund în spatele femeilor”, a scris el atunci.

Începutul ascensiunii sale a fost o apariție live pe canalul YouTube Partizán, urmărită de aproximativ un milion de oameni, un impact masiv într-o țară de 9,6 milioane de locuitori cum este Ungaria. Magyar a explicat atunci de ce rupe definitiv cu Fidesz: „Am fost mult timp în acest sistem. Dar ceea ce vedem azi este foarte diferit de ceea ce am susținut în 2002.”

Deși inițial a avut rețineri, inclusiv temeri pentru siguranța familiei, decizia sa a deschis o breșă în monopolul politic construit de Orban.

În doar doi ani, Magyar a construit o rețea politică națională, cu peste 100 de opriri în campanie și până la șase discursuri pe zi. A ajuns inclusiv în zonele rurale dominate tradițional de Fidesz.

Un gest simbolic: a parcurs pe jos 300 de kilometri de la Budapesta până la granița cu România, într-o încercare de a „reuni națiunea” și de a atrage electoratul conservator. Partidul său, Tisza, a obținut deja 29,6% la alegerile europene, devenind principalul challenger al Fidesz (44,8%).

Corupție, economie și fonduri europene, temele cu care Magyar vrea să atragă voturi

Magyar promite:

combaterea corupției la vârful statului

relansarea economiei

deblocarea fondurilor europene înghețate din cauza problemelor legate de statul de drept

atragerea comunității rome, una dintre cele mai vulnerabile din Ungaria

În același timp, evită să fie perceput ca „pro-Bruxelles”, încercând să păstreze un echilibru într-un electorat sensibil la discursul suveranist. Între timp, Viktor Orban îl descrie drept „marioneta UE și a Ucrainei” și insistă pe mesajul că Fidesz este „partidul păcii”.

De partea cealaltă, Magyar atacă direct relația premierului cu Rusia: „De ce nu mai spuneți «Rușii acasă»?”, l-a întrebat public, invocând discursurile anti-sovietice ale lui Orban din 1989.

Magyar nu se aliniază opoziției tradiționale, pe care o consideră „ineptă”, notează jurnaliștii britanici. L-a criticat inclusiv pe fostul premier Ferenc Gyurcsany, sugerând că vechea clasă politică este parte a problemei.

Strategia sa a fost clară: demolarea opoziției fragmentate și captarea electoratului conservator dezamăgit.

Campania sa a fost marcată și de tentative de discreditare. Magyar susține că a fost ținta unei operațiuni de tip „honey-trap”, cu imagini compromițătoare menite să-l discrediteze. A recunoscut o relație personală, dar a negat orice implicare în consum de droguri și a prezentat teste negative. Până acum, acuzațiile nu i-au afectat semnificativ ascensiunea.

După patru mandate consecutive câștigate din 2010, Viktor Orban se confruntă cu primul adversar credibil venit chiar din interiorul sistemului său.

Pentru Peter Magyar, momentul este unic: „Este o oportunitate o dată în viață, nu pentru mine, ci pentru țară.”

Alegerile din 12 aprilie ar putea marca fie consolidarea regimului Orban, fie începutul unei schimbări politice rapide în Ungaria, sunt de părere jurnaliștii britanici.