Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii

15-08-2025 | 10:22
viaceslav volodin
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus.

Sabrina Saghin

Volodin, un aliat apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a transmis salutări din partea liderului rus şi i-a mulţumit lui Kim pentru sprijinul acordat de Coreea de Nord în campania militară a Rusiei din Ucraina.

Putin avusese marţi o convorbire telefonică cu Kim, pe care l-a informat despre discuţiile pe care le va purta vineri, în Alaska, cu preşedintele american Donald Trump.

Kim a trimis un răspuns la o scrisoare a lui Putin, care a fost transmisă de Volodin cu ocazia a 80 de ani de la eliberarea de sub dominaţia colonială japoneză, a informat vineri agenţia de ştiri oficială nord-coreeană KCNA. În scrisoarea adresată lui Putin, Kim a afirmat că soldaţii din Coreea de Nord şi Rusia au dat dovadă de „prietenie şi unitate” pe câmpul de luptă pentru a lupta împotriva „unui duşman comun”, pe care nu l-a identificat, notează Reuters.

Phenianul şi Moscova au confirmat amândouă desfăşurarea trupelor nord-coreene pentru a sprijini ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei, pentru recucerirea regiunii Kursk.

Agenţia de informaţii a Coreei de Sud a declarat în iunie că Nordul ar fi pregătit să trimită şi mai multe trupe în Rusia.

Sursa: News.ro

