AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului

03-09-2025 | 20:59
George Simion
Alianța pentru Unirea Românilor a transmis miercuri sesizări urgente către două organisme europene, acuzând Executivul că transformă o procedură excepțională într-un mecanism legislativ de rutină pentru evitarea dezbaterii parlamentare.

Mihai Niculescu

Grupurile parlamentare AUR din Camera Deputaților și Senat au sesizat Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) cu privire la ceea ce consideră a fi o utilizare sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului.

Punctul culminant al acestei contestări îl reprezintă decizia Executivului de a angaja simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în data de 1 septembrie 2025, un gest pe care AUR îl califică drept „o escaladare fără precedent în evitarea sistematică a procedurilor parlamentare normale".

Transformarea unei proceduri excepționale în rutină

În comunicatul oficial, formațiunea condusă de George Simion argumentează că această practică reprezintă o subminare fundamentală a principiului separației și echilibrului puterilor, consacrat în articolul 1 alineatul 4 din Constituție.

„Aceste legi modifică colectiv zeci de acte normative din domenii juridice disparate, transformând procedura excepțională a angajării răspunderii într-un mecanism legislativ de rutină și neutralizând efectiv rolul constituțional al Parlamentului ca autoritate legislativă primară", susține AUR în documentul transmis organismelor europene.

sedinta de guvern
Măsuri fiscale dure în pachetul 2. Surse: Triplarea impozitului pe lux, blocarea înstrăinării profitului multinaționalelor

Potrivit opoziției, „principiul separației și echilibrului puterilor, consacrat în articolul 1 alineatul 4 din Constituție, este fundamental subminat atunci când Guvernul devine o autoritate legislativă concurentă, ocolind în mod sistematic dezbaterea și controlul parlamentar".

"Urgența fabricată" și cronologia contradicțiilor

AUR contestă și argumentele Guvernului privind urgența măsurilor de consolidare fiscală, calificându-le drept „urgență fabricată". Formațiunea subliniază că România se află sub procedura deficitului excesiv al Uniunii Europene din 2019, cu multiple termene extinse din cauza inacțiunii guvernamentale.

„Planul bugetar structural cel mai recent, prezentat în octombrie 2024, s-a angajat să implementeze măsuri corective până în aprilie 2025. Acest model relevă ceea ce nu poate fi descris decât ca urgență fabricată. Guvernul nu poate invoca propria inacțiune deliberată ca justificare pentru ocolirea procedurilor constituționale concepute pentru a asigura deliberarea democratică", argumentează AUR.

Ultimatum parlamentar și eliminarea garanțiilor anticorupție

Critica AUR se concentrează și asupra efectelor practice ale acestei abordări, care „prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală".

Formațiunea atrage atenția asupra faptului că procedurile parlamentare normale încorporează multiple garanții anticorupție pe care procedura de încredere le elimină sistematic.

„Revizuirea comisiei parlamentare asigură că legislatorii cu experiență relevantă examinează detaliile tehnice și identifică potențialele riscuri de corupție sau conflictele de interese în adoptarea unor acte normative. Audierile publice permit părților interesate să identifice problemele și să propună alternative, creând transparența care previne beneficiile ascunse pentru interesele private", se arată în comunicat.

Apel la intervenția internațională

AUR consideră că situația necesită o intervenție internațională promptă, sesizările transmise subliniind că „practica actuală a Guvernului român reprezintă o amenințare clară și cuprinzătoare la adresa democrației constituționale care necesită atenție și îndrumări internaționale imediate".

Formațiunea evidențiază caracterul sistematic al acestor practici, care se extind asupra mai multor domenii: „natura sistematică a abuzului, care se întinde asupra administrației judiciare, politicii de sănătate, guvernanței întreprinderilor de stat, politicii fiscale etc., demonstrează că aceasta nu este o întâmplare, ci mai degrabă o transformare fundamentală a sistemului constituțional al României".

„AUR consideră că doar intervenția internațională promptă prin îndrumarea Comisiei de la Veneția și acțiunea GRECO poate ajuta la restabilirea echilibrului constituțional, la păstrarea instituțiilor democratice ale României și la prevenirea normalizării modelelor de guvernare pseudo-democratice care s-ar putea răspândi în tot spațiul constituțional european", concluzionează formațiunea.

