Val Kilmer, starul de cinema care i-a interpretat pe Batman şi Jim Morrison, a murit la 65 de ani

Val Kilmer, actor autohton de la Hollywood care a cunoscut celebritatea în rolurile Jim Morrison şi Batman, a murit marţi la Los Angeles, la vârsta de 65 de ani, anunţă New York Times.

Fiica sa, Mercedes, a declarat pentru The New York Times că pneumonia a fost cauza decesului. Kilmer a fost diagnosticat cu cancer la gât în 2014 și s-a recuperat ulterior, după un tratament cu chimioterapie și o intervenție chirurgicală la trahee, care i-a redus capacitatea vocală.

Născut în Los Angeles în 1959, Kilmer a fost unul dintre cei mai tineri studenți admiși vreodată în programul de actorie de la Juilliard, la doar 17 ani. Și-a început cariera ca actor de teatru și a devenit cunoscut la sfârșitul anilor ’80, datorită rolurilor din comediile Top Secret! și Real Genius, înainte de a obține rolul lui Iceman în blockbusterul Top Gun.

Cariera de succes a lui Val Kilmer

Şi-a făcut debutul în lungmetraj într-o parodie de film de spionaj despre Războiul Rece, „Top Secret!” (1984), în care a jucat rolul unui cântăreţ american din Berlin, care se bucura de mulţimea de spectatori, implicat fără să vrea într-un complot est-german pentru reunificarea ţării.

A oferit o interpretare viu stilizată a lui Morrison, emblema senzualităţii psihedelice, în filmul lui Oliver Stone ”The Doors” (1991)

Val Kilmer a jucat rolul principal (înaintea lui Sam Shepard) în ”Thunderheart” (1992), interpretând rolul unui agent F.B.I. neexperimentat care investighează o crimă într-o rezervaţie indiană din Dakota de Sud, şi în ”The Saint” (1997), un thriller despre un hoţ degajat şi plin de resurse care joacă de-a şoarecele şi pisica cu mafia rusă.

Poate cel mai faimos, între Michael Keaton şi George Clooney, în rolul principal (şi costumul de liliac) în ”Batman Forever” (1995), luptându-se în Gotham City cu Two-Face (Tommy Lee Jones) şi Riddler (Jim Carrey), deşi nici Kilmer, nici filmul nu au fost văzuţi ca reprezentanţi stelari ai francizei Batman.

”Publicul serios va fi mai puţin interesat ca niciodată de ceea ce se află sub pelerina sau mantia lui Batman”, a scris Janet Maslin în The New York Times.

”Nu există prea multe de contemplat aici dincolo de spectacolul recuzitei sofisticate şi de kitsch-ul unor actori buni (care în ultima vreme au făcut cu toţii o treabă mai bună în altă parte) îmbrăcaţi pentru un Halloween roşu aprins”, a adăugat.

Dar până atunci se dezvoltase o altă latură, poate mai interesantă, a carierei lui Kilmer. În 1986, a fost distribuit în ”Top Gun” (1986), o dramă de aventuri plină de testosteron despre piloţii de vânătoare ai Marinei în formare, în care Val Kilmer a jucat rolul rivalului rece şi încrezut al starului filmului, Tom Cruise. A fost un rol care a creat un precedent pentru multe alte apariţii proeminente ale lui Kilmer în calitate de co-star sau de membru al unui ansamblu de vedete.

A jucat rolul pistolarului urban şi risipitor Doc Holliday în „Tombstone” (1993), un western sângeros, alături de Kurt Russell, Sam Elliott şi Bill Paxton în rolul lui Wyatt, Virgil şi Morgan Earp. A făcut parte dintr-o bandă de tâlhari în „Heat” (1995), o poveste urbană contemporană de tip „High Noon”, care a fost un vehicul pentru Robert De Niro în rolul creierului unui jaf şi Al Pacino în rolul poliţistului care îl urmăreşte. A fost coprotagonist, alături de Michael Douglas, în „The Ghost and the Darkness” (1996), o piesă de epocă despre vânătoarea de lei în Africa de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În „Pollock” (2000), cu Ed Harris în rolul pictorului Jackson Pollock, el a fost un coleg artist, Willem de Kooning. L-a interpretat pe Filip al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare (Colin Farrell), în grandioasa epopee a lui Oliver Stone, „Alexander” (2004).

De-a lungul carierei sale, Kilmer a lăsat adesea impresia, atât spectatorilor de film, cât şi producătorilor de film, de imprevizibilitate.

Pe ecran, era deopotrivă carismatic şi curios, un actor care nu lăsa personajele sale să dea uşor indicii emoţionale. În afara ecranului, a avut partea sa de neînţelegeri, mai ales la începutul carierei, când şi-a câştigat reputaţia de a fi morocănos şi implicat în sine. Un articol de copertă din 1996 despre el din Entertainment Weekly era intitulat „Omul pe care Hollywoodul iubeşte să îl urască”.

”I-a ofensat pe oameni fiind greu de înţeles”, a declarat Oliver Stone, unul dintre cei câţiva oameni care, de-a lungul anilor, au spus că Val Kilmer i-a dezamăgit înainte de a-i face să se întoarcă la el.

Robert Downey Jr., care a jucat alături de Kilmer în filmul ironic din 2005 „Kiss Kiss Bang Bang”, a recunoscut în segmentul „Biografie” că nu l-a putut suporta când s-au întâlnit prima dată, deşi în cele din urmă au devenit mari prieteni.

”Sunt sigur că asta nu poate fi o noutate pentru dvs. că este excentric cronic”, a spus Downey.

Val Edward Kilmer s-a născut la Los Angeles pe 31 decembrie 1959 şi a crescut în cartierul Chatsworth din partea de nord-vest a oraşului, unde vecinii săi erau Roy Rogers şi Dale Evans, iar colegii săi de liceu erau Kevin Spacey şi Mare Winningham. Tatăl său, Eugene, un dezvoltator imobiliar, şi mama sa, fosta Gladys Ekstadt, au divorţat când Val avea 9 ani. Fratele său mai mic, Wesley, s-a înecat într-o piscină în 1977, un eveniment care l-a bântuit pe Kilmer mulţi ani după aceea.

Amintirile sale legate de acea pierdere s-au aflat în centrul interpretării sale din „The Salton Sea” (2002), despre un bărbat cuprins de vinovăţie şi în căutarea răscumpărării după ce a asistat la uciderea soţiei sale şi a fost incapabil să o salveze.

„Există mai multe puncte în film în care tipul pur şi simplu nu mai poate continua”, a declarat Kilmer într-un interviu acordat New York Times în 2002.

”Nu am revenit cu adevărat pe pământ decât la doi sau trei ani după moartea fratelui meu”, a adăugat el.

A aplicat la Juilliard School din New York şi, la 17 ani, a devenit unul dintre cei mai tineri studenţi admişi vreodată la programul de actorie de acolo. La Juilliard, el şi mai mulţi colegi de clasă au scris şi interpretat „How It All Began”, adaptare după autobiografia gherilei urbane vest-germane Michael Baumann. În 1981, după ce a absolvit, Kilmer a apărut într-o producţie profesionistă a piesei la Teatrul Public.

Şi-a făcut debutul pe Broadway în 1983.

Căsătoria cu actriţa Joanne Whalley, pe care a cunoscut-o pe platoul de filmare al filmului fantastic pentru copii al lui Ron Howard, „Willow” (1988), s-a încheiat prin divorţ. Supravieţuitorii săi sunt copiii lor, Mercedes şi Jack. Val Kilmer a locuit mulţi ani la o fermă de lângă Santa Fe şi s-a gândit o dată să candideze pentru funcţia de guvernator al statului New Mexico.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Hollywood Reporter în 2012, Kilmer a vorbit despre absenţa sa de la Hollywood timp de un deceniu sau mai mult şi a recunoscut că parcursul carierei sale a fost neobişnuit. A avut alte interese, a spus el:a vrut să stea cu copiii săi.

”Nu am niciun regret”, a spus el, adăugând: ”Este un adagiu, dar este destul de adevărat: Odată ce eşti un star, eşti mereu un star. Este doar, la ce nivel?”

