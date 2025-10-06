Două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, dezbătute la Strasbourg. Ursula von der Leyen, vizată pentru a doua oară

06-10-2025
La Strasbourg s-a încheiat, luni seara, dezbaterea din plenul Parlamentului European a două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, depuse de grupurile de extremă dreaptă și de extremă stângă.

Camelia Donțu

Este a doua tentativă, în doar trei luni, de a o demite pe președinta Ursula von der Leyen.

Atmosfera este tensionată la Parlamentul European, unde, timp de aproape o oră, au fost dezbătute cele două moțiuni de cenzură. Au vorbit liderii grupurilor politice care le-au depus – de extremă stângă și de extremă dreaptă –, dar și reprezentanți ai celorlalte șase grupuri parlamentare. Peste 150 de deputați au semnat cele două moțiuni de cenzură, dintr-un total de 720 de europarlamentari.

Cele două moțiuni vizează motive diferite: extrema dreaptă acuză Comisia pentru politicile de mediu „greșite” și lipsa unor soluții eficiente în combaterea migrației ilegale, în timp ce stânga critică lipsa de reacție a executivului european în fața crizei din Gaza și absența unui angajament real în privința schimbărilor climatice.

Totuși, ambele tabere susțin că Ursula von der Leyen a acceptat un acord comercial defavorabil cu Statele Unite și că propunerea Comisiei privind acordul UE–Mercosur reprezintă o amenințare pentru fermierii europeni și pentru mediu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit în plen însoțită de întregul Colegiu al comisarilor.

Votul este programat pentru joi. Chiar dacă au șanse minime de succes, aceste moțiuni – până acum un instrument rar folosit – arată o opoziție tot mai vocală față de actuala Comisie. În vară, Ursula von der Leyen a mai trecut fără emoții printr-o moțiune similară, depusă atunci de deputații de extremă dreaptă.

Sursa: Pro TV

06-10-2025 18:34

