Miniştrii de externe ai celor 27 de state membre UE, dintre care majoritatea sunt şi membre ale NATO, au avut duminică o reuniune prin videoconferinţă privind criza actuală, transmite France Presse.

Potrivit Ursulei von der Leyen, dispariţia lui Ali Khamenei oferă ''o nouă speranţă pentru poporul iranian''. ''Trebuie să veghem ca viitorul să îi aparţină poporului iranian şi acesta să îl poată modela'', a scris şefa executivului UE pe social media.

Riscuri de instabilitate în regiune

''În acelaşi timp, acest moment comportă un risc de instabilitate susceptibil să arunce regiunea într-o spirală a violenţei. Riscul de escaladare este real. Iată de ce este nevoie urgentă de o tranziţie credibilă'', a adăugat ea.

''Aceasta trebuie să însemne finalul programului militar iranian şi al celui de rachete balistice, precum şi al actelor de destabilizare'', a subliniat preşedinta CE.

Moartea lui Khamenei, moment decisiv pentru Iran

La rândul său, şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas a estimat că moartea lui Ali Khamenei este ''un moment decisiv în istoria Iranului''.

NATO a anunţat că va ajusta poziţionarea forţelor sale pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre ale sale în faţa ''ameninţărilor potenţiale'' precum rachete balistice sau drone provenind din Iran şi din regiunea sa ''sau din alte regiuni''.

Comandantul suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, ''continuă să ţină legătura activ şi periodic cu liderii militari de pe cele două maluri ale Atlanticului, precum şi cu secretarul general al NATO'', a adăugat purtătorul de cuvânt al Comandamentului suprem al forţelor aliate în Europa (SHAPE), colonelul Martin L. O'Donnell, pe platforma X.