Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom

Oficiul Naţional pentru Energie Atomică din Ungaria a emis autorizaţiile necesare pentru turnarea primului strat de beton în fundaţiile celui de-al cincilea reactor al centralei nucleare Paks, a anunţat antreprenorul general Rosatom, din Rusia.

Ungaria îşi extinde centrala nucleară de la Paks prin proiectul Paks II, la care Rusia contribuie cu circa zece miliarde de euro şi construcţia reactoarelor.

Compania a adăugat că lucrările propriu-zise ar putea începe în februarie anul viitor, scrie Budapest Business Journal.

Noile autorizaţii „confirmă faptul că proiectul Paks II respectă pe deplin cerinţele stricte internaţionale, europene şi maghiare de siguranţă nucleară”, a declarat compania.

Aceştia au adăugat că autorizaţiile dau undă verde pentru începerea construcţiei la scară largă, inclusiv pregătirile pentru prima turnare a betonului, faza iniţială a construcţiei propriu-zise a noului reactor.

Potrivit Rosatom, Paks II va fi „prima centrală nucleară modernă, proiectată în Rusia, din Uniunea Europeană, care utilizează reactoare VVER-1200”. Declaraţia a adăugat că raportul furnizorilor locali la proiect ar putea ajunge la 40%, fiind implicate şi multe companii europene, asiatice şi americane.

Centrala nucleară se află la 200 de kilometri de România

Noua unitate este proiectată să funcţioneze timp de 60 de ani, cu posibilitatea de a-şi prelungi ciclul de viaţă cu 20 de ani.

Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii ’80 de ruşi şi furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei. În luna decembrie 2014, Rusia şi Ungaria au semnat contractul pentru construcţia a două noi unităţi la centrala nucleară de la Paks, fiecare cu o capacitate de 1,2 GW.

Conform calendarului iniţial, construcţia ar fi urmat să înceapă în 2018 pentru ca prima unitate să fie finalizată în 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













