Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom

Stiri externe
07-11-2025 | 16:00
paks, centrala nucleara ungaria
Getty

Oficiul Naţional pentru Energie Atomică din Ungaria a emis autorizaţiile necesare pentru turnarea primului strat de beton în fundaţiile celui de-al cincilea reactor al centralei nucleare Paks, a anunţat antreprenorul general Rosatom, din Rusia.

autor
Cristian Anton

Ungaria îşi extinde centrala nucleară de la Paks prin proiectul Paks II, la care Rusia contribuie cu circa zece miliarde de euro şi construcţia reactoarelor.

Compania a adăugat că lucrările propriu-zise ar putea începe în februarie anul viitor, scrie Budapest Business Journal.

Noile autorizaţii „confirmă faptul că proiectul Paks II respectă pe deplin cerinţele stricte internaţionale, europene şi maghiare de siguranţă nucleară”, a declarat compania.

Aceştia au adăugat că autorizaţiile dau undă verde pentru începerea construcţiei la scară largă, inclusiv pregătirile pentru prima turnare a betonului, faza iniţială a construcţiei propriu-zise a noului reactor.

Citește și
centrala nucleara paks
Ungaria și Rusia au decis când va fi extinsă centrala nucleară de la Paks. „O atenţie crescută pentru acest proiect”

Potrivit Rosatom, Paks II va fi „prima centrală nucleară modernă, proiectată în Rusia, din Uniunea Europeană, care utilizează reactoare VVER-1200”. Declaraţia a adăugat că raportul furnizorilor locali la proiect ar putea ajunge la 40%, fiind implicate şi multe companii europene, asiatice şi americane.

Centrala nucleară se află la 200 de kilometri de România

Noua unitate este proiectată să funcţioneze timp de 60 de ani, cu posibilitatea de a-şi prelungi ciclul de viaţă cu 20 de ani.

Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii ’80 de ruşi şi furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei. În luna decembrie 2014, Rusia şi Ungaria au semnat contractul pentru construcţia a două noi unităţi la centrala nucleară de la Paks, fiecare cu o capacitate de 1,2 GW.

Conform calendarului iniţial, construcţia ar fi urmat să înceapă în 2018 pentru ca prima unitate să fie finalizată în 2025.

Două turnuri de răcire ale unei foste centrale nucleare din Germania, doborâte în doar câteva secunde. Imagini spectaculoase

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ungaria, centrala nucleara, autorizatie, construire, centrala nucleara paks,

Dată publicare: 07-11-2025 16:00

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Un echipament vital pentru reactorul nuclear pe care rușii îl construiesc în Ungaria se află acum în România. Are 750 de tone
Stiri externe
Un echipament vital pentru reactorul nuclear pe care rușii îl construiesc în Ungaria se află acum în România. Are 750 de tone

Un echipament uriaș, de 750 de tone, pe care rușii urmează să-l instaleze la noul reactor nuclear pe care îl construiesc în Ungaria, la Paks, se află acum în România și este dus cu o navă, pe Dunăre, până la destinație.

Ungaria și Rusia au decis când va fi extinsă centrala nucleară de la Paks. „O atenţie crescută pentru acest proiect”
Stiri externe
Ungaria și Rusia au decis când va fi extinsă centrala nucleară de la Paks. „O atenţie crescută pentru acest proiect”

Ungaria şi compania rusă de energie nucleară Rosatom au căzut de acord asupra calendarului extinderii centralei nucleare de la Paks, aflată la 100 kilometri sud de Budapesta, relatează marţi DPA.

 

Noile reactoare nucleare rusești din Ungaria rezistă ”la cele mai violente explozii sau chiar la prăbuşirea unui avion”
Stiri externe
Noile reactoare nucleare rusești din Ungaria rezistă ”la cele mai violente explozii sau chiar la prăbuşirea unui avion”

Cele două noi reactoare nucleare rusești care vor fi construite la centrala de la Paks sunt proiectate să reziste la cele mai violente explozii și chiar la prăbușirea unui avion, a declarat ministrul maghiar de Externe.

Ungaria a oprit trei din cele patru reactoare de la centrala nucleară Paks pentru că apa Dunării este prea caldă
Stiri externe
Ungaria a oprit trei din cele patru reactoare de la centrala nucleară Paks pentru că apa Dunării este prea caldă

Centrala nucleară Paks din Ungaria a oprit trei dintre cele patru reactoare ale sale, cu o putere combinată de 240 MW, din cauza creşterii temperaturii fluviului Dunărea, a anunţat joi seara operatorul centralei, potrivit Reuters.

 

Incendiu la centrala nucleară din Ungaria, în apropiere de granița cu România
Stiri externe
Incendiu la centrala nucleară din Ungaria, în apropiere de granița cu România

Un incendiu a avut loc marți la centrala nucleară din Paks, aflată la circa 200 de kilometri de granița Ungariei cu România.

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD
Stiri Politice
Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD și-a prezentat în discursul său de la tribuna Congresului vizunea sa pentru viitorul formațiunii și strategiei pe care ar trebui să o adopte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Noiembrie 2025

47:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28