Uniunea Europeană va sprijini financiar achiziționarea de adăposturi pentru aproximativ o treime dintre punctele de frontieră, a declarat prim-adjunctul ministrului ucrainean pentru Reconstrucție, Infrastructură și Transport, Serhii Derkach, într-un interviu acordat postului Radio Svoboda.

Potrivit oficialului, respectarea termenului depinde în special de capacitatea producătorilor ucraineni de a fabrica structurile necesare.

„Sperăm ca până la sfârșitul acestui an să asigurăm adăposturi pentru toate punctele de frontieră. Singura problemă care apare este producția. Producția adăposturilor în sine în Ucraina durează o anumită perioadă, pentru că acum există foarte multe obiective care au nevoie de adăposturi”, a explicat Derkach.

Agenția pentru Reconstrucție, responsabilă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei, colaborează deja cu producătorii pentru furnizarea acestor structuri, a precizat oficialul.

UE ar urma să finanțeze o treime dintre adăposturi

Ucraina a primit deja confirmarea sprijinului european pentru achiziționarea unei părți dintre adăposturi.

„Am apelat la Uniunea Europeană pentru a asigura punctele de frontieră cu adăposturi. Și există deja înțelegerea că, de fapt, la aproximativ o treime dintre punctele de frontieră, Uniunea Europeană ne va sprijini în achiziționarea adăposturilor”, a declarat Derkach.

El a adăugat că Ucraina are deja confirmarea unui proiect internațional finanțat de UE pentru alocarea fondurilor necesare.

„Avem deja confirmarea din partea proiectului internațional, finanțat de Uniunea Europeană, că există un acord din partea UE pentru alocarea de fonduri destinate în mod special achiziționării unui anumit număr de adăposturi”, a spus oficialul.

Ucraina pregătește și structuri modulare de rezervă

Pe lângă adăposturile de protecție, autoritățile ucrainene le solicită partenerilor și sprijin pentru crearea unei rezerve de spații modulare destinate polițiștilor de frontieră și vameșilor, precum și pentru achiziționarea echipamentelor necesare.

Potrivit lui Derkach, aceste structuri ar permite reluarea rapidă a activității de control la frontieră în cazul în care infrastructura este distrusă în urma unor atacuri rusești.

Oficialul a dat exemplul unuia dintre punctele de frontieră atacate în regiunea Odesa. Potrivit acestuia, obiectivul a fost repus în funcțiune în numai 24 de ore cu ajutorul unor structuri modulare care erau deja disponibile.

Acestea urmau inițial să fie folosite la un alt punct de trecere, însă, după atac, au fost transferate la obiectivul avariat.