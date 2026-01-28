Vulcanul, cu o altitudine de aproximativ 3.300 de metri, a expulzat o coloană de cenuşă care a atins o înălţime de aproape 9.000 de metri peste nivelul mării, a indicat sursa menţionată pe Telegram, distribuind un videoclip cu un impresionant nor gri care se răspândeşte pe cer.

Norul de cenușă se extinde pe zeci de kilometri

Norul de cenuşă a ajuns la o distanţă de 110 kilometri vest de vulcan, potrivit Grupului de Intervenţie la Erupţiile Vulcanice din Kamchatka (KVERT).

În urma erupţiei, a fost emisă o alertă Cod portocaliu pentru aviaţie, valabilă pentru zona din apropierea vulcanului Şiveluci, a indicat grupul într-un comunicat transmis pe Telegram.

Situat la aproximativ 450 de kilometri de oraşul Petropavlovsk-Kamceatski, capitala regională, Şiveluci este unul dintre vulcanii activi din Peninsula Kamceatka, o regiune puţin populată din Orientul Îndepărtat al Rusiei.

