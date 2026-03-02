CTP, despre situația elevilor români blocați în Dubai: Nu era previzibil atacul asupra Iranului? Ce să vadă școlarii acolo?

Într-un mesaj postat pe Facebook, CTP a ridicat întrebări retorice privind motivul pentru care elevii și profesoarele lor, din Focșani, s-ar afla în Dubai într-un moment atât de delicat pe plan geopolitic.
„Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.
Gazetarul a pus la îndoială și valoarea educativă a unei asemenea excursii, întrebându-se ce au de învățat elevii dintr-o astfel de destinație, în comparație cu potențialul educativ al unor locuri mai apropiate de identitatea culturală românească.
„Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai? Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient...”, a conchis CTP.
28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian
28 de copii de gimnaziu din județul Vrancea ar fi trebuit să se întoarcă duminică acasă, după o vacanță petrecută în Dubai împreună cu o profesoară și cu mama unuia dintre ei. Contactată de echipa ProTV, profesoara a transmis că elevii sunt în contact permanent cu părinții, iar luni au fost vizitați inclusiv de consulul României.
Consulatul General al României în Dubai a transmis că „persoanele ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii până la reluarea în siguranță a curselor aeriene.”
În paralel, Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi a transmis tuturor lanțurilor hoteliere următorul comunicat: „Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că unii oaspeți au ajuns la data plecării, dar nu pot călători din motive independente de voința lor, vă rugăm să le prelungiți șederea până când vor putea pleca.” Mai mult decât atât, autoritățile din Emirate, companiile aeriene și agențiile de turism vor suporta toate costurile de ședere.
Sursa:
StirilePROTV
Etichete:
elevi,
dubai,
romani,
orientul mijlociu,
ctp,
Dată publicare: