CTP, despre situația elevilor români blocați în Dubai: Nu era previzibil atacul asupra Iranului? Ce să vadă școlarii acolo?

Într-un mesaj postat pe Facebook, CTP a ridicat întrebări retorice privind motivul pentru care elevii și profesoarele lor, din Focșani, s-ar afla în Dubai într-un moment atât de delicat pe plan geopolitic.

„Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul a pus la îndoială și valoarea educativă a unei asemenea excursii, întrebându-se ce au de învățat elevii dintr-o astfel de destinație, în comparație cu potențialul educativ al unor locuri mai apropiate de identitatea culturală românească.

„Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai? Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient...”, a conchis CTP.